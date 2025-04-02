Маколей Калкин рассказал о напряженных отношениях с родным человеком.

Американский актер Маколей Калкин, наиболее известный по роли Кевина МакКалистера в серии фильмов "Один дома", сообщил, что уже 30 лет не общается со своим отцом - Кристофером "Китом" Калкиным. С самого детства между ними были напряженные отношения, а артист не чувствовал любви от папы.

В интервью для Sibling Revelry Калкин объяснил, что оборвал все связи с родным человеком из-за его отношения к сыну. Дело в том, что Калкин-старший оказывал психологическое давление на мальчика, а также физически и морально издевался над ним в детстве.

Как известно, актер рано завершил свою кинокарьеру. Он сказал отцу, что хочет остановиться и отдохнуть. Однако мужчина был против такого решения сына. Причиной были гонорары 10-летнего Маколея, который в столь юном возрасте уже стал главным кормильцем семьи. Только после развода родителей артист смог уйти из кино и прекратить любое общение с отцом.

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"Я не разговаривал с ним примерно 30 с чем-то лет. Он тоже этого заслуживает. Он человек, у которого семь детей, а теперь у него четверо внуков. И никто из них не хочет иметь с ним ничего общего", - поделился знаменитость.

Звезда говорит, что после развода родителей, он избегал отца. Более того, Калкин даже был готов сесть в тюрьму, лишь бы не видеться с "Китом".

"Я сказал своему адвокату: "Да, я не буду этого делать". Он сказал: "Ну, ты знаешь, это будет неуважение к суду и так далее". Я говорю: "Ладно. А как насчет этого? Я бросаю вызов судье, чтобы он посадил меня в тюрьму за то, что я не хочу посещать своего отца-обидчика. На самом деле, я собираюсь удвоить этот вызов. Я бросаю ему двойной вызов - арестовать самого известного ребенка в мире", - рассказал Калкин.

Маколей и раньше жаловался на жестокие методы воспитания своего отца. В частности, в 2018-м он рассказывал, что папа был "психически и физически жестоким".

"Делай хорошо, или я тебя ударю", - так, утверждает актер, к нему говорил Калкин-старший, который, мол, ненавидел сына еще до того, как он стал известным на весь мир.

В дополнение, Калкин подчеркнул, что отец издевался над ним не только из-за желания получить его деньги, но и просто потому, что хотел доминировать над сыном. По словам артиста, у него осталось немало шрамов из-за избиения папы.

"Он был плохим человеком. Он жестокий, физически и морально - я могу показать вам все свои шрамы, если захочу. Все, что он пытался сделать в жизни, мне удалось преуспеть до того, как мне исполнилось 10 лет", - поделился актер.

К слову, сейчас Калкин также является отцом и воспитывает двоих детей. С 2017 года он находится в отношениях с актрисой Брендой Сонг. Пара познакомилась во время совместных съемок в Таиланде. Влюбленные обручились в 2022-м. Произошло это через год после рождения их первого сына. В марте 2023-го стало известно о рождении еще одного мальчика в семье.

Напомним, ранее возлюбленная звезды "Один дома" раскрыла шокирующую правду об актере. Оказалось, что знаменитость до 44 лет не научился водить авто и даже не умеет самостоятельно стирать. Бренда Сонг рассказала, как учила этим обыденным делам своего избранника.

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