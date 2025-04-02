На этот вопрос важно знать ответ, ведь это поможет уберечь себя от лишних бактерий.

Многие из вас знают, что ванная комната является чуть ли не самым грязным местом в нашем доме. Это идеальная среда для размножения бактерий, поэтому поддержание чистоты в этом помещении просто необходимо. При этом большинство людей понимают, что унитазы являются рассадником микробов, однако как правильно смывать – с закрытой или открытой крышкой?

Чтобы разобраться в этом вопросе, Better Homes & Gardens обратилось к экспертам по уборке. Они объяснили, какая техника смыва является наиболее гигиеничной.

Генеральный директор компании AK Building Services, специализирующейся на коммерческой уборке, Шари Сидар объясняет неприятную реальность – каждый смыв создает аэрозольное облако, которое может распространять бактерии и вирусы по всему помещению.

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Научный менеджер по коммуникациям компании P&G Арианна Кастро, в свою очередь, ссылается на новое исследование, опубликованное в Американском журнале инфекционного контроля. Оно показало, что закрытие крышки унитаза перед смывом "незначительно снижает распространение вирусных частиц".

Кастро отмечает, что хотя закрытие крышки может сократить радиус распространения аэрозольного облака, оно не устраняет этот риск полностью. Воздушные потоки продолжают разносить бактерии, а микробы могут оставаться в воде унитаза даже после нескольких смывов. Именно поэтому дезинфекция унитаза, воды и крышки просто необходима.

Что такое "аэрозольное облако", о котором говорят эксперты

Аэрозольное облако – это мелкодисперсный туман из мельчайших частиц, который переносит опасные патогены, такие как E. coli (кишечная палочка), C. difficile (клостридии), норовирусы и аденовирусы.

Даже если вы этого не замечаете, аэрозольное облако образуется при каждом смыве и может оседать на близлежащих поверхностях – от зубных щеток до полотенец.

Исследование Университета Колорадо показало, что:

Частицы вылетают со скоростью 2 метра в секунду.

Достигают высоты 1,5 метра всего за 8 секунд.

Окончательный вердикт - закрывать крышку или нет

Хотя "аэрозольное облако" действительно существует и распространяет вредоносные патогены, остается спорным, насколько крышка унитаза помогает предотвратить загрязнение поверхностей.

Эксперты сходятся во мнении, что закрывать крышку перед смывом полезно, хотя этого и недостаточно.

"Согласно имеющимся исследованиям, я считаю, что закрытие крышки унитаза – это полезная привычка, так как она снижает распространение бактерий. Однако полностью исключить риск только этим способом невозможно", – говорит Кастро.

Поэтому эксперты рекомендуют регулярно дезинфицировать унитаз, крышку и воду. И советуют держать зубную щетку в закрытом футляре, улучшить вентиляцию (включив вытяжку, например), регулярно дезинфицировать поверхности – особенно раковину, столешницы, дверные ручки и другие часто используемые предметы).

Другие интересные новости о чистоте у нас дома

Ранее УНИАН сообщал, что используют профессиональные уборщицы от грибка на швах между плитками. Для борьбы с плесенью и грибком в душевой кабине эксперт использует смесь из воды, белого уксуса, масла чайного дерева и гвоздичного масла.

Кроме того, мы рассказывали, чем натереть смеситель, чтобы известковый налет не появлялся на кранах. Чем дольше пятна остаются на этих участках, тем сильнее они прилипают к поверхности, что затрудняет их очистку, это становится настоящей проблемой.

Лучше всего убирать известковый налет на кране средствами с высоким содержанием кислоты, а также высокой абразивностью

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