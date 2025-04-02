Узнайте, как сэкономить на платежке за электричество с помощью ухода за холодильником.

Холодильник - один из самых энергозатратных приборов в любом доме, поскольку работает беспрерывно. Мы не можем обойтись без него, но снизить энергопотребление под силу каждому. Для этого не нужно приглашать сантехника или разбираться в электронике. Достаточно лишь выполнять 6 простых правил.

Детальнее о том, как экономить электричество в квартире с холодильником, читайте в нашем материале.

Как можно экономить электроэнергию на холодильнике

Даже если холодильник старый и не в очень хорошем состоянии, снизить его энергопотребление своими силами возможно. Вот что нужно сделать:

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Проверяйте уплотнители . Холодильник должен иметь хорошую резинку и плотно закрываться. Если это не так, то через дверцу просачивается холод и общая эффективность прибора снижается. Проверить можно с помощью включенного фонарика. Поместите его в закрытый холодильник и посмотрите на уплотнитель - если просвечивается, то пора менять.

. Холодильник должен иметь хорошую резинку и плотно закрываться. Если это не так, то через дверцу просачивается холод и общая эффективность прибора снижается. Проверить можно с помощью включенного фонарика. Поместите его в закрытый холодильник и посмотрите на уплотнитель - если просвечивается, то пора менять. Отодвиньте от стены . Если прибор стоит вплотную к стенам или плите, то ухудшается вентиляция и компрессор больше нагревается. Оставьте с каждой стороны хотя бы 15 см свободного пространства. Также технику стоит переставить в затененное место, чтобы на нее не падали солнечные лучи.

. Если прибор стоит вплотную к стенам или плите, то ухудшается вентиляция и компрессор больше нагревается. Оставьте с каждой стороны хотя бы 15 см свободного пространства. Также технику стоит переставить в затененное место, чтобы на нее не падали солнечные лучи. Повысьте температуру . Попробуйте выставить в морозилке температуру -15° вместо -18°, или +5° вместо +4° в самой холодильной камере. Разница для продуктов почти незаметна, но прибор будет тратить меньше света на охлаждение. В долгосрочной перспективе экономия получится значительной - до 15%.

. Попробуйте выставить в морозилке температуру -15° вместо -18°, или +5° вместо +4° в самой холодильной камере. Разница для продуктов почти незаметна, но прибор будет тратить меньше света на охлаждение. В долгосрочной перспективе экономия получится значительной - до 15%. Вовремя размораживайте . Очень частая причина, почему холодильник расходует много электроэнергии, это намерзание льда. Если на задней стенке появляется иней - технику нужно разморозить. В противном случае компрессор может потреблять много света или вообще сломаться.

. Очень частая причина, почему холодильник расходует много электроэнергии, это намерзание льда. Если на задней стенке появляется иней - технику нужно разморозить. В противном случае компрессор может потреблять много света или вообще сломаться. Правильно расставляйте продукты . Не ставьте внутрь камеры очень тяжелые предметы и следите за тем, чтобы еда не стояла в одной куче. Разместите продукты равномерно, чтобы между ними было свободное место - тогда техника будет охлаждать их эффективнее.

. Не ставьте внутрь камеры очень тяжелые предметы и следите за тем, чтобы еда не стояла в одной куче. Разместите продукты равномерно, чтобы между ними было свободное место - тогда техника будет охлаждать их эффективнее. Не открывайте дверцу надолго. Это главное правило, как снизить энергопотребление холодильника. Звучит просто, но многие об этом забывают.

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