Стало известно, что именно помогло отменить трансляцию киноленты.

Показ российского фильма "Русские на войне" ("Russians at War") отменили на кинофестивале DOCVILLE в Бельгии. Такое решение приняли организаторы мероприятия после обращения посольства Украины в Бельгии.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что обратились к местным властям и руководству, чтобы они не допустили показ пропагандистской киноленты.

"Украинское посольство обратилось к федеральному правительству и правительству региона Фландрия, местной власти Лёвена, руководству фестиваля DOCVILLE и Лёвенского Католического университета с призывом отменить показ этого фильма", - отмечает министерство.

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К счастью, просьбу украинцев приняли во внимание и руководство фестиваля сняло фильм из программы мероприятия. Кстати, это уже не первый случай, когда ленту отменяют. Например, в сентябре прошлого года ее исключили из кинофестиваля в Торонто.

Что известно о фильме "Русские на войне"

Анастасия Трофимова сняла документальную ленту о якобы "невинных россиянах" на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей. В центре сюжета оккупанты, которых режиссер показывает как "обычных людей, оказавшихся в необычной ситуации". Она пытается оправдать их кровавые преступления и агрессию и отмечает, что они "неоправданно считаются преступниками".

К слову, фильм был представлен на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024 года. После чего получил критику от украинцев и активистов.

Напомним, ранее актер Джуд Лоу, который сыграет Путина, впервые показался в этой роли.

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