Ее подруга из России также прокомментировала слухи, что девушка якобы занималась эскортом и снимала контент для взрослых.

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли в больнице в Дубае в марте с многочисленными переломами, пришла в себя после пережитой операции. Близкий человек пострадавшей раскрыл, в каком состоянии девушка.

Подруга модели, имя которой не раскрывается, но, вероятно, это россиянка Ангелина Дорошенкова, которая была вместе с украинкой в Дубае, сообщила российским СМИ, что состояние Марии стабильное. Однако пока что она еще не может говорить. Как известно, ее нашли в больнице без документов с переломами рук, ног и позвоночника.

Ранее в полиции сообщали, что причиной травм стало падение Ковальчук с высоты. Однако ее подруга не стала подтверждать эту информацию. По словам ее близкого человека, пострадавшую ждет еще два хирургических вмешательства. Родные украинки также отказываются говорить о том, что на самом деле произошло с девушкой. Также они не уверены, что она сама когда-то захочет рассказать об этом.

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Мама пострадавшей Галина Ковальчук, когда узнала о том, что дочь жива и находится в больнице, сразу вылетела в ОАЭ. Сначала женщина отказывалась от помощи, в частности, финансовой, но со временем она открыла сбор средств на лечение дочери и реабилитацию после операций. Ковальчук-старшая добавила, что будет комментировать ситуацию только после того, как завершится следствие.

Лучшая подруга модели - россиянка Дорошенкова - вышла на связь после инцидента и прокомментировала слухи, что украинка занималась эскортом. Она утверждает, что это все клевета и назвала сплетни в сети "грязными фантазиями". В то же время в соцсетях Ковальчук немало откровенных фото, на которых она полностью обнажена, а также известно, что она вела свою страницу на платформе для интимного контента OnlyFans.

"Я просто шокирована от грязи, которую здесь льют на Машу! Вы ничего не знаете о ней! Все, что вы выдумали, - это грязные фантазии из вашей собственной головы. Маша никогда не занималась ни эскортом, ни БДСМ, ни чем, что вы выдумали, а вы больные уроды", - написала подруга Марии в X.

Что известно об исчезновении Ковальчук

Мария прилетела в ОАЭ в декабре прошлого года. Уже 11 марта она должна была отправиться в Таиланд на работу, но этого не произошло. Последний раз девушка вышла на связь 9 марта. Тогда она сообщила матери, что пошла на вечеринку якобы с представителями модельного бизнеса. После мероприятия она осталась ночевать у этих мужчин.

Почти две недели Ковальчук не выходила на связь, после чего ее нашли без телефона и документов в критическом состоянии в больнице. Ей сделали три операции. В Дубае вместе с моделью находилась вышеупомянутая Дорошенкова, но за неделю до вечеринки она покинула страну.

Напомним, ранее в Украине открыли уголовное дело после инцидента с Ковальчук в Дубае. Львовские правоохранители начали производство по нарушению части 1 статьи 149 УК Украины. Для виновного предусмотрено наказание за торговлю, а также вербовку, перемещение или укрывательство с целью эксплуатации людей.

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