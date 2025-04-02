Актер рассказал о страшной ситуации, которая произошла с ним в небе.

Известный американский актер, звезда фильмов "Джуманджи", "Красное уведомление", "Форсаж: Хоббс и Шоу" и других Дуэйн "Скала" Джонсон едва не погиб в авиакатастрофе. Артист рассказал, что его частный самолет, стоимостью 65 миллионов долларов, мог упасть в океан из-за серьезной неполадки.

Об инциденте в небе знаменитость сообщил в своем Instagram. 52-летний актер на днях вылетел с Гавайев в Хьюстон, штат Техас. Он направлялся туда, чтобы посетить открытие второго сезона Объединенной футбольной лиги. Однако звезде пришлось вернуться на Гавайи из-за неисправности его самолета, о которой стало известно на 40 минуте авиапутешествия.

"Я нахожусь дома на Гавайях, и как раз сейчас я должен был быть в Хьюстоне, штат Техас... Я был готов ехать. Господи, я был очень рад приехать в Техас, чтобы оторваться со всеми игроками, болельщиками и тренерами. Я просто очень расстроен, что не смогу быть там, и мне очень жаль", - поделился Джонсон.

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Пилот сообщил "Скале", что причиной неисправности стала проблема с перегревом гидравлики. В этот момент артист очень перепугался, но пилот заверил, что они смогут вернуться на Гавайи. Хотя сейчас историю он вспоминает с улыбкой на лице, но находясь на борту самолета, он чувствовал себя ужасно.

"Пилот сказал, что есть некоторые проблемы, которые мы не можем решить, пока находимся в воздухе, а есть и такие, которые мы не можем решить, особенно над океаном, и особенно когда на компьютере самолета указано: "Больше не летайте над океаном, вам нужно вернуться на посадку", - вспомнил Дуэйн.

Он добавил, что в течение полета даже думал, что больше не сможет увидеть родных и это последние минуты его жизни. У него возникла мысль: "Неужели это все?". Вплоть до самого приземления в аэропорту Джонсон был напуган и переживал, выживет ли он. Оказавшись на земле, он почувствовал радость и был счастлив вернуться домой.

"Потом понимаешь, что ты думаешь и переживаешь о всяких глупостях, которые не имеют значения. Вчера вечером у меня был один из таких моментов. В общем: я благодарен, что снова на земле. Я благодарен, что снова дома на Гавайях. Очень расстроен, что не могу быть там, в Техасе", - подытожил артист.

Напомним, ранее Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером 2024 года. Forbes составил список артистов, которые получили самые большие гонорары за прошлый год. Стало известно, сколько артист заработал за год и кто еще попал в топ-10.

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