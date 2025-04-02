И горячая вода, и небольшие расходы - это возможно, если знать нюансы.

При наличии централизованного отопления и канализации люди получили возможность пользоваться горячей водой прямо из-под крана. Однако летом во время профилактических работ в некоторых городах Украины теплая вода исчезает - есть только холодная. Кроме того, по квитанции за подогрев придется дополнительно платить, так что, украинцы ставят себе бойлер или проточный водонагреватель.

Что лучше - бойлер или проточный водонагреватель

Для того чтобы разобраться, что лучше - бойлер или водонагреватель, стоит понимать принцип работы каждого устройства:

Водонагреватель

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Горячая вода в таком оборудовании подается по трубке через ТЭН. Водонагреватели бывают двух типов - с напором и без. Модель первого вида можно установить на любой смеситель, мощность нагрева будет около 36 кВт, подходят для сети 380В. Их можно поставить на кухонную раковину, душ и умывальник в ванной и только до того как поставите смеситель.

Модель без напора устанавливается только на одну точку обязательно после смесителя, имеет свой набор кранов и леек. Мощность у них еще ниже - до 8 кВт, часто безнапорные водонагреватели ставят в офисы, торговые центры, в летний душ на даче и так далее.

Преимущество водонагревателя в том, что он моментально повышает температуру воды, не занимает много места, не требует сложного ремонта. Но для использования в стандартной квартире может оказаться не особо эффективным. Во-первых, потому что его не хватит, чтобы набрать ванну или долго принимать душ. Во-вторых, потому что температура, до которой устройство нагреет воду, зависит от того, насколько она холодная в батареях. Поэтому зимой вы получите, скорее, теплую, чем горячую. И чтобы такой водонагреватель не "выбивал" дома пробки, требуется очень мощная проводка и устройства защитного отключения.

Бойлер

Бойлер или водонагреватель накопительный, как его ошибочно иногда ошибочно называют, имеет другую тактику нагрева воды, чем проточная модель. В большом баке сначала собирается жидкость, только потом начинает повышаться ее температура.

По видам бойлеры делятся не только на вертикальные и горизонтальные, подвесные или напольные, но и на "сухие" \ "мокрые". В первом варианте ТЭН размещен сбоку от бака в колбе, во втором случае прямо внутри емкости. Считается, что модели с сухим типом нагрева могут работать по гарантии 7-8 лет и реже нуждаются в ремонте, чем их "собратья".

Объем бойлера, который вам подойдет, зависит от того, как вы собираетесь им пользоваться:

для кухонных нужд - 15-30 литров;

на умывальник - 10-15 литров;

для душа одному человеку - 30-50 литров;

для семьи - 50-100 литров;

для производства или в частный дом - 150 литров и больше.

Несомненное преимущество бойлера в том, что он может нагревать воду до 80 градусов и "раздавать" ее на несколько комнат или точек. С другой стороны, такое устройство тяжелое, нуждается в регулярном обслуживании, а также полностью остывает, если в баке нет воды.

Выбирать, что лучше - проточный водонагреватель или бойлер, вам придется самостоятельно, учитывая расход воды, бюджет, нужды и состояние квартиры, в которой вы живете.

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