Это одна из главных музыкальных премий в мире.

В Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония "Грэмми". Традиционно на ней вручали награды за лучшие песни, альбомы и дуэты в разных жанрах музыки.

Интересно, что в этом году дебютировали три новые категории "Грэмми": "Лучшее африканское музыкальное исполнение", "Лучший альтернативный джазовый альбом" и "Лучшая танцевальная поп-запись".

Полный список победителей "Грэмми"

Лучшая песня года

Песней года стал хит Билли Айлиш из фильма "Барби" - " What Was I Made For?". Певица исполнила эту композицию на сцене вместе с оркестром.

Лучший новый артист

Лучшим новым артистом стала Виктория Моне. Она получила 7 номинаций и похвалу от критиков.

Лучшее сольное поп-исполнение

Певица Майли Сайрус получила награду за песню "Flowers". Интересно, что до этого мероприятия звезда не посещала большие премии и сейчас впервые получила свою "Грэмми".

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой

"Ghost in the Machine", SZA feat. Фиби Бриджерс

Лучший вокальный поп-альбом

"Midnights", Тейлор Свифт

Рекорд года

"Flowers", Майли Сайрус

Лучшая запись поп-танца

"Padam Padam", Кайли Міноуг

Лучшая танцевальная/электронная запись

Skrillex, Fred again.. & Flowdan – Rumble

Лучший альбом танцевальной/электронной музыки

Fred again..– Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)

Лучший рок-альбом

"This Is Why," Paramore

Лучшее альтернативное музыкальное исполнение

"This Is Why," Paramore

Лучший альбом альтернативной музыки

"The Record," boygenius

Лучшее рок-исполнение

Boygenius – Not Strong Enough

Лучшее металл-исполнение

Metallica – 72 Seasons

Лучшая рок-песня

Boygenius – Not Strong Enough

Лучшее R&B-исполнение

"ICU," Coco Jones

Лучший R&B-альбом

"Jaguar II," Victoria Monét

Лучшее традиционное R&B-исполнение

PJ Morton ft. Susan Carol – Good Morning

Лучшая песня в стиле R&B

SZA – Snooze

Лучший прогрессивный R&B альбом

SZA – SOS

Лучшее мелодичное рэп-исполнение

"All My Life," Lil Durk featuring J. Cole

Лучшее рэп-исполнение

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Лучшая рэп-песня

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Лучший рэп-альбом

Killer Mike – Michael

Лучшее сольное кантри-исполнение

"White Horse," Chris Stapleton

Лучший кантри-альбом

"Bell Bottom Country," Lainey Wilson

Лучшее кантри-исполнение дуэта или группы

Zach Bryan ft. Kacey Musgraves – I Remember Everything

Лучшая кантри-песня

Chris Stapleton – White Horse

Лучшее выступление с американскими корнями

Allison Russell – Eve Was Black

Лучшее выступление в Америке

Brandy Clark ft. Brandi Carlile – Dear Insecurity

Лучшая песня об американских корнях

Jason Isbell and the 400 Unit – Cast Iron Skillet

Лучший американский альбом

Jason Isbell and the 400 Unit – Weathervanes

Лучший альбом Bluegrass

Molly Tuttle & Golden Highway – City of Gold

Лучший традиционный блюзовый альбом

Bobby Rush – All My Love for You

Лучший современный блюзовый альбом

Larkin Poe – Blood Harmony

Лучший фолк-альбом

Joni Mitchell – Joni Mitchell at Newport [Live]

Лучший музыкальный альбом региональных корней

Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band – New Beginnings

Lost Bayou Ramblers & Louisiana Philharmonic Orchestra – Live: Orpheum Theater Nola

Лучший латиноамериканский поп-альбом

"X Mí (Vol. 1)," Gaby Moreno

Лучший альбом городской музыки

"Mañana Será Bonito," Karol G

Лучшее африканское музыкальное исполнение

"Water," Tyla

Лучший саундтрек для визуальных медиа (включая кино и телевидение)

"Оппенгеймер", Людвиг Геранссон

Лучшая песня, написанная для визуальных медиа

"What Was I Made For?" из "Барби" Билли Айлиш О'Коннелл и Финнеас

Лучший альбом мексиканской музыки (включая Tejano)

Peso Pluma – Génesis

Лучший альтернативный джазовый альбом

"The Omnichord Real Book," Meshell Ndegeocello

Лучшее джазовое исполнение

Samara Joy – Tight

Лучший джазовый вокальный альбом

Nicole Zuraitis – How Love Begins

Лучший джазовый инструментальный альбом

Billy Childs – The Winds of Change

Лучший альбом Большого джазового ансамбля

The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart – Basie Swings The Blues

Лучший латино-джазовый альбом

Miguel Zenón & Luis Perdomo – El Arte Del Bolero Vol. 2

Лучший традиционный вокальный поп-альбом

Laufey – Bewitched

Лучший современный инструментальный альбом

Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer ft. Rakesh Chaurasia – As We Speak

Лучший альбом музыкального театра

Some Like It Hot

Лучшее Gospel-исполнение/песня

Kirk Franklin – All Things

Лучшее современное христианское музыкальное исполнение/песня

Lecrae & Tasha Cobbs Leonard – Your Power

Лучший Gosoel-альбом

Tye Tribbett – All Things New: Live In Orlando

Лучший альбом современной христианской музыки

Lecrae – Church Clothes 4

Лучший евангельский альбом

Blind Boys of Alabama – Echoes of the South

Лучший латинский рок или альтернативный альбом

Juanes – Vida Cotidiana

Natalia Lafourcade – De Todas Las Flores

Лучший тропический латинский альбом

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta – Siembra: 45(degree) Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)

Лучшее мировое музыкальное выступление

Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain ft. Rakesh Chaurasia – Pashto

Лучший мировой музыкальный альбом

Shakti – This Moment

Лучший альбом в стиле регги

Julian Marley & Antacus – Colors of Royal

Лучший альбом в стиле New Age, Ambient

Carla Patullo ft. Tonality and the Scorchio Quartet – So She Howls

Лучший детский музыкальный альбом

123 Andrés – We Grow Together Preschool Songs

Лучший комедийный альбом

Dave Chappelle – What’s In A Name?

Лучший поэтический альбом устной речи

J. Ivy – The Light Inside

Лучшая аудиокнига, рассказы

Michelle Obama – The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times

Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа

Star Wars Jedi: Survivor

Stephen Barton & Gordy Haab, composers

Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа

Various Artists – Barbie The Album

Лучшее музыкальное видео

The Beatles – I’m Only Sleeping

Лучший музыкальный фильм

Moonage Daydream

Лучший пакет записей

Luke Brooks & James Theseus Buck – Stumpwork

Лучший специальный пакет записей ограниченного выпуска

For The Birds: The Birdsong Project

Лучшие заметки к альбому

Various Artists – Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos (album notes by Robert Gordon & Deanie Parker

Лучший исторический альбом

Various Artists – Written in Their Soul: The Stax Songwriter Demos

Лучший инженерный альбом, неклассический

Victoria Monét – Jaguar II

Лучший инженерный альбом, классика

Riccardo Muti & Chicago Symphony Orchestra – Contemporary American Composers

Продюсер года

Elaine Martone

Лучшая запись ремикса

Depeche Mode – Wagging Tongue (Wet Leg Remix)

Лучший Immersive аудиоальбом

Alicia Keys – The Diary of Alicia Keys

Лучшая инструментальная композиция

John Williams – Helena’s Theme

Лучшая аранжировка, инструментальная или а капелла

The String Revolution ft. Tommy Emmanuel – Folsom Prison Blues

Лучшая аранжировка, инструменты и вокал

säje ft. Jacob Collier – In the Wee Small Hours of the Morning

Лучшее оркестровое исполнение

Los Angeles Philharmonic – Adès: Dante

Лучшая оперная запись

The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus – Blanchard: Champion

Лучшее хоровое исполнение

Uusinta Ensemble; Helsinki Chamber Choir – Saariaho: Reconnaissance

Лучшая камерная музыка/исполнение малого ансамбля

Roomful Of Teeth – Rough Magic

Лучшее классическое инструментальное соло

Yuja Wang; Teddy Abrams, conductor (Louisville Orchestra) – The American Project

Лучший классический сольный вокальный альбом

Julia Bullock, soloist; Christian Reif, conductor (Philharmonia Orchestra) – Walking In The Dark

Лучший классический сборник

Alex Brown, Harlem Quartet, Imani Winds, Edward Perez, Neal Smith & A.B. Spellman – Passion For Bach And Coltrane

Лучшая современная классическая композиция

Jessie Montgomery, composer (Awadagin Pratt, A Far Cry & Roomful Of Teeth) – Montgomery: Rounds.

Напомним, недавно был обнародован список победителей MTV Video Music Awards.

Вас также могут заинтересовать новости: