Музыкальный руководитель объяснил, почему российская певица будет участвовать в постановках.

Российская оперная певица Анна Нетребко, которая поддерживает кровавую политику Кремля, выступит в Лондонской Королевской опере.

Как отмечает Associated Press, она появится в новом сезоне 2025-2026. Это будет ее первое выступление за последние шесть лет.

"Она будет петь с 11 по 21 сентября в новой постановке Оливера Мирса, действие которой происходит в современном Риме. В ней также играют Фредди Де Томмазо и Джеральд Финли. Еще Нетребко будет участвовать в четырех спектаклях восстановленной оперы Пуччини "Турандот" с 15 по 23 декабря и даст сольный концерт 24 июня 2026 года", - сообщают журналисты.

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По словам музыкального руководителя Якуба Хруса, он решил вернуть Нетребко из-за того, что испытывает потребность в "русском сопрано" в своих постановках.

Что известно об Анне Нетребко

Анна Нетребко имеет звание народной артистки России и публично поддерживает диктатора. В январе 2023 года была включена в санкционный список в Украине. После начала полномасштабной войны Метрополитен-опера в Нью-Йорке отказала путинистке в запланированных выступлениях. В июле 2022 года ее сольный концерт в Германии также отменили из-за пророссийской позиции.

Напомним, ранее представитель Австрии на "Евровидении-2025" попал в скандал из-за поддержки известной путинистки Анны Нетребко.

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