Знаменитый исполнитель поседел, но до сих пор хорошо выглядит.

В соцсетях показали "свежее" фото легендарного итальянского артиста и актера Адриано Челентано. Длительное время 87-летний певец не появляется на публике, но благодаря новому кадру стало известно, как он сейчас выглядит.

Фото опубликовали на странице Primo Ascolto в Facebook. На снимке известный исполнитель показался без привычного для себя аксессуара - очков. Заметно, что Челентано изрядно изменился за последнее время, в частности, он поседел и потерял часть волос.

В то же время, несмотря на свой возраст, знаменитость до сих пор прекрасно выглядит и остается культовой персоной в Италии и во всем мире. Он сделал немалый вклад в музыкальную индустрию и кинематограф. Даже после завершения своей карьеры им до сих пор интересуются поклонники, а его хиты звучат на многих событиях и на радио.

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На новом фото обладатель премий "Золотой глобус", "Серебряная лента" и "Давид ди Донателло" показался в автомобиле. Он позировал на камеру в черной футболке, а за спиной артиста виднелась черная подушка. Звезда сцены смотрел в камеру и махал рукой.

Челентано - это настоящая легенда итальянской сцены, известный как певец, актер, режиссер и телеведущий. Родился он 6 января 1938 года в Милане. Его творчество охватывает более шести десятилетий, и он стал одним из самых успешных итальянских артистов всех времен. Свою карьеру он начал в 1956 году и выпустил более 40 альбомов за это время, а также продал более 150 миллионов копий по всему миру.

Его называют одним из основателей итальянского рок-н-ролла. Среди самых известных хитов артиста - "Azzurro" (1968), "Susanna" (1984), "Il ragazzo della" via Gluck (1966) и "Prisencolinensinainciusol" (1972).

Адриано также известен как актер. Он снялся в более чем 40 фильмах. Он воплощал харизматичных и интересных персонажей. К самым успешным кинолентам можно отнести: "Укрощение строптивой" (1980) - культовая комедия с Орнеллой Мути, "Блеф" (1976), "Бархатные ручки" (1979), "Бинго-Бонго" (1982).

Он также известен своим особым стилем походки, из-за чего получил прозвище "Molleggiato" (тот, кто "на пружинах"). В последние годы Челентано ведет очень закрытую жизнь. Он редко дает интервью, его почти невозможно увидеть на публичных мероприятиях и в соцсетях. Последний раз он публично выступал в 2019 году, когда на экраны вышел его анимационный сериал "Adrian".

Напомним, ранее внук Софии Ротару показал, как выглядит после позорного побега из Украины. Анатолий Евдокименко продолжает заниматься своей музыкальной карьерой. После начала полномасштабного вторжения парень уехал за границу. На новом кадре он показался с новым имиджем и рассказал о своем творчестве в подписи к фотографии.

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