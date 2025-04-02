Дата 2 апреля примечательна несколькими украинскими и международными праздниками.

Сегодняшняя дата примечательна интересными народными обычаями и приметами погоды. Мы расскажем, что разрешено и категорически запрещено делать сегодня, и какой праздник 2 апреля отмечается в Украине.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Тита Чудотворца. По старому стилю верующие чествуют преподобных Сергея, Иоанна и Патрикия. Читайте в другом нашем материале подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем принято молиться.

Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День кинолога. 2 апреля нужно поздравить людей, которые обучают и тренируют собак. Во время полномасштабной войны важность этой профессии очевидна. Служебные собаки спасают пострадавших под завалами, находят мины, охраняют государственную границу и помогают военным в выполнении боевых заданий.

Видео дня

Из выдающихся украинцев родились в этот день князь Игорь Святославович, пианист Владимир Пухальский, архитектор Михаил Гречина, художник Алексей Грищенко, участник российско-украинской войны и Герой Украины Артем Слисарчук.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 2 апреля праздник Всемирный день детской книги. Дата торжества выбрана в честь дня рождения Ханса Кристиана Андерсена. В честь праздника проводятся распродажи детской литературы и награждения писателей этого жанра. Написать захватывающую и умную детскую книгу даже труднее, чем произведение для взрослых.

Другие известные сегодня праздники мира - День распространения знаний об аутизме, День пеших прогулок, День примирения, День сэндвича с арахисовым маслом.

Из мировых знаменитостей родились сегодня римский император Карл I Великий, картограф Абрахам Ортелиус, авантюрист Джакомо Казанова, сказочник Ханс Кристиан Андерсен, писатель Эмил Золя, художник Макс Эрнст, актер Алек Гиннес.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Тит Ледолом. День считается очень удачным для рыбалки - все рыбаки выходили на ловлю. По примете, если удалось поймать хоть одну рыбку, то весь год будет везти. Также эта дата счастливая для торговцев - они заработают большую прибыль, если не будут лениться.

Наши предки в этот день уже готовились к лету - прятали в сундуки теплую одежду и доставали летние вещи. Хозяйки ткали полотна и вывешивали их сушиться на солнце.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают верующие, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя ругаться с близкими, оскорблять их и вспоминать старые обиды. Запрещено вредить природе, мусорить, рубить деревья.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

гроза в этот день сулить дождливый апрель;

если расцвела ольха, то будет потепление;

вяхири и горлицы начали строить гнезда - больше морозов не будет;

реки вышли из берегов - к хорошему урожаю овощей.

Погода 2 апреля принесет Украине похолодание и тучи. В восточных и центральных областях ожидается дождь, а температура упадет.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 2 апреля отмечают Георгий, Григорий, Ефим.

По старому стилю в праздник 2 апреля поздравляют обладателей имен Иван, Клавдия, Мария, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.

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