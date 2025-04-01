Какой церковный праздник отмечают верующие 2 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

2 апреля по новому церковному календарю чтут память святого иеромонаха Тита Чудотворца. В народе день прозвали Тит Ледолом. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 2 апреля (15 апреля по старому стилю) - день памяти преподобного Тита, чудотворца.

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Тит жил в VIII-IX веках. Еще в юности он решил отречься от мирской жизни и стал сначала послушником, а затем и иноком в Студийском монастыре рядом с Константинополем. Он вел благочестивый образ жизни, много трудился, имел кроткий нрав. За эти добродетели Тита сделали пресвитером.

Бог наделил преподобного даром чудотворения. Когда начались иконоборческие гонения, то Тит твердо отстаивал почитание православных икон. Преподобный Тит, чудотворец, дожил до глубокой старости.

Какой церковный праздник 2 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мученицы Фотины Самаряныни. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 2 апреля

Приметы этого дня говорят о погоде и урожае:

небо ясное и погода хорошая - будет теплое и урожайное лето;

сильное половодье - к богатому урожаю;

голуби воркуют - к теплу;

стаи ворон и галок в небе - быть непогоде, а если грачи разлетаются - приближается дождь.

В народе 2 апреля - праздник Тит, Тит Ледолом, который прозвали так потому, что в старину в это время окончательно сходил лед на реках и прудах.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 2 апреля нельзя сквернословить, вступать в какие-либо словесные перепалки, а также сплетничать, обижаться, унывать и отказывать в помощи. Церковь порицает лень, ложь, жадность и зависть.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, сегодня следует придерживаться сухоядения. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Важно помнить, что ограничение в еде - не главное, нужно следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: думать о плохом, чтобы не привлечь неудачи и беды, тем, кто занимается торговлей, не стоит отдыхать - можно потерять прибыль.

Что можно делать 2 апреля

В православный праздник сегодня обращаются к преподобному Титу, как к ходатаю за нас перед Богом - молятся об исцелении от различных недугов, а также в семейных нуждах.

По народным поверьям этот день следует провести день в хорошем расположении духа - тогда уйдут все проблемы. Торговцам сегодня нужно пожертвовать часть заработанного на благотворительность или отнести в церковь - тогда весь год будет хорошая прибыль.

Кто отмечает день ангела 2 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Поликарп, Тит.

По старому стилю день ангела у Александры, Василия, Виктора, Виссариона, Германа, Ивана, Клавдии, Максима, Марии, Мирона, Никиты, Прасковьи, Светланы, Севастьяна, Сергея, Ульяны.

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