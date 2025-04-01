Австралийский актер Ричард Нортон, сыгравший в фильмах "Безумный Макс: Дорога ярости", "Стальной кулак" и во многих других киноработах, умер. Мужчине было 75 лет.

О его смерти, которая произошла 30 марта, сообщила жена Джуди в Instagram актера.

"Я опустошена, у меня нет слов, я потеряла все. Я знаю, что есть и будет много любви и шока от того, что мы потеряли этого невероятного человека. Любовь моей жизни. Я воспользуюсь этим временем, чтобы смириться с моей большой потерей", - отметила женщина и опубликовала совместное фото с покойным мужем.

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Что стало причиной смерти - пока неизвестно. Коллеги и знакомые Нортона также отреагировали на печальное известие. В частности, американский актер Чак Норрис написал, что Ричард был примером для него и многих людей.

"Ричард, ты сделал меня не только лучшим бойцом, но и лучшим человеком. Ты вдохновил многих, и твое наследие и влияние будет продолжать жить для следующих поколений. Ты действительно был одним из лучших людей, которых я когда-либо знал. Я хотел бы иметь больше времени с тобой, но рад тому, что мы снова встретимся", - подчеркнул Норрис.

Что известно о Ричарде Нортоне

Ричард был не только актером, но и продюсером, мастером боевых искусств, постановщиком боевых сцен и трюков в фильмах. Актер Чак Норрис много лет назад пригласил Нортона попробовать свои силы в кино. Интересно, что первые роли Ричарда были в качестве трюковой массовки, однако его самобытный актерский талант и умение драться помогли ему быстро войти в рейтинг лучших актеров-бойцов мира. Ричард также снимался с Чеки Чаном и ставил ему трюки.

Напомним, ранее стало известно о смерти актера Ричардп Чемберлена, который снимался в фильмах "Сегун" и "Поющие в терновнике".

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