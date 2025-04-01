Танцовщица показала фото из медицинского учреждения.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева попала в больницу и объяснила, что с ней произошло.

Сначала она опубликовала в своем Instagram фото из медицинского учреждения. Некоторое время Илона не комментировала свое состояние и причину обращения к медикам.

"Работать non stop - это миссия нелегкая", - лаконично подписала снимок Гвоздева.

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Однако потом танцовщица вышла в сторис и успокоила поклонников. Она отметила, что переутомление дало о себе знать, поэтому нужно было делать определенные обследования. Но сейчас Илона уже чувствует себя лучше и поблагодарила всех за волнение.

"Отошла от наркоза, делали мне гастроскопию. У меня была анестезия. Все прошло очень классно. Спасибо за переживания! Все хорошо, немного переутомление и плановый check up", - отметила женщина.

Напомним, ранее Илона Гвоздева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Летом она рассказала, что заболела ветрянкой в свои 35 лет. Тогда танцовщица не выходила из дома, чтобы не заразить людей вокруг.

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