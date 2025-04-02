Разбираемся в трендовых вариантах женских блуз.

Блузы - это неизменная часть гардероба женщины уже много лет. Они бывают праздничными и повседневными, яркими и элегантными, однако всегда помогают подчеркнуть индивидуальность каждой представительницы прекрасного пола. Какие модели именно сейчас популярны и с чем лучше их сочетать - узнаете далее.

Блуза с леопардовым принтом

Леопардовый принт сейчас снова в тренде. Поэтому и блуза с анималистическим рисунком точно должна быть в гардеробе каждой модницы. Можно выбирать как свободные фасоны, так и более приталенные модели. Лучше всего их комбинировать с однотонным низом, например, темными бюками или бежевой юбкой.

Прозрачная блуза

Прозрачная блуза может стать отличной фишкой любого образа. Она придаст вам романтичности и привлекательности, легкости и игривости. Можно выбрать как полностью прозрачные ткани, так и полупрозрачные варианты с акцентами на талии или груди.

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Блуза с открытыми плечами

Вариант блузы с открытыми плечами подойдет для любителей смелых образов. Делать акцент только на одно плечо или сразу на два - решать вам, однако лучше выбирать образ, в котором вы чувствуете себя комфортно.

Блуза в стиле бохо

Стиль бохо - это символ свободы, творчества и нестандартного подхода. Поэтому и блузы с расшитыми элементами, объемным кружевом и многослойностью ткани сделают вас "стильной штучкой" этой весной.

Двухцветная блуза

Не менее интересным вариантом модной блузы являются двухцветные модели. Их можно сочетать с большим количеством образов, к которым лучше добавлять ремешок или яркие аксессуары.

Напомним, ранее стало известно, какие куртки будут модными этой весной.

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