Ведущий признался, что безответственно относится к своему здоровью.

Известный украинский ведущий и интервьюер, звезда программы "Говорить вся країна" Алексей Суханов признался, что у него обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Журналист впервые рассекретил свою болезнь, с которой живет уже пять лет.

В интервью для Екатерины Трушик телезвезда признался, что он часто пренебрегает своим здоровьем и не заботится о своем состоянии. По его словам, пока он не почувствует первых симптомов или не увидит конкретных проблем, то не обратится за помощью к врачам.

Недавно произошла именно такая ситуация. Ведущий плохо себя чувствовал и решил пройти обследование. В результате оказалось, что у него сахарный диабет. Несмотря на то, что медики диагностировали заболевание только сейчас, знаменитость живет уже с этой болезнью пять лет.

Видео дня

"Я безответственный человек, и пока мне организм не скажет: "Все, кранты", - я никуда не пойду. У меня, кстати, так оказался сахарный диабет. Оказывается, он у меня уже пять лет, а его обнаружили недавно. У меня просто не было сил: ни физических, ни эмоциональных. Я прихожу к врачу, он говорит: "Давайте сдадим анализы". А потом он говорит: "А я не знаю, как вы работали с такими анализами, где вы силы брали". Он мне сказал, что сахарный диабет, и началось лечение", - поделился журналист.

После того как у Алексея Станиславовича обнаружили болезнь, он начал лечение. Известно, что диабет невозможно полностью вылечить, но состояние можно улучшать специальными препаратами.

Интервьюер не раскрыл, какая именно у него стадия заболевания, но указал, что сейчас он вынужден пить таблетки, соблюдать режим питания и постоянно измерять уровень сахара в крови. Однако Суханов не скрывает, что даже после диагноза, не придерживается всех рекомендаций.

"Я сейчас непонятно как принимаю эти таблетки. Мне еще сказали три раза есть в день и колоть себе палец, чтобы измерять сахар. Я не колю себе палец... Я и таблетки забываю принимать... Ну я такой человек. Я - фаталист: сколько по рождению тебе было назначено, столько ты и проживешь", - подытожил ведущий.

Напомним, ранее Алексей Суханов рассказал о неудачном походе в ТЦК. Ведущий поделился, почему ему не удалось обновить военные данные. Причиной стала большая очередь в военкомат.

Вас также могут заинтересовать новости: