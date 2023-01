Неделю назад певица выпустила песню "Flowers" и откровенный клип на нее. Как оказалось, композиция посвящена ее бывшему мужу.

Известная американская певица Майли Сайрус неделю назад порадовала своих поклонников песней "Flowers" и откровенным клипом на нее. В кадре исполнительница появляется в черном нижнем белье. Показано, как она плавает в бассейне, занимается спортом и танцует дома.

Затем Сайрус приняла душ и надела большой черный мужской пиджак на голое тело. Известно, что это пиджак ее бывшего мужа Лиама Хемсворта, которому и посвящена песня, пишет Daily Mail.

В композиции Майли рассказывает о своих отношениях, называя их идеальными и "золотыми". Но это до тех пор, пока все не разрушилось. Также она поет о "сгоревшем доме", что является отсылкой к реальной истории: в 2018 году, когда Сайрус и Хемсворт были вместе, их дом сгорел из-за лесного пожара.

Примечательно, что релиз был прямо в день рождения Лиама - 13 января. СМИ пишут, что клип снят в доме Сайрус, где Хемсворт ей изменял.

В песне поется:

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don't understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

(Перевод с английского: "Я могу сама купить себе цветы, написать свое имя на песке, часами разговаривать сама с собой. Да, некоторые вещи ты не понимаешь. Да, я могу любить себя лучше, чем ты".)

Известно, что данный хит войдет в грядущий студийный альбом "Endless Summer Vacation".

По состоянию на 21 января "Flowers" Майли Сайрус занимает первую строчку в рейтинге YouTube Music среди набирающих популярность на территории Украины песен.

