Это средство можно приготовить из остатков продукта, который есть у многих дома.

Спатифиллумы и орхидеи благодаря своим цветам и неприхотливому уходу являются очень популярными комнатными растениями. Их яркая зеленая листва и нежные цветы прекрасно смотрятся в любом доме.

Их владельцы часто интересуются, почему не цветет спатифиллум и орхидея, ведь иногда даже здоровые растения, отказываются радовать. Мы ранее рассказывали, как заставить орхидею цвести второй раз.

Как пишет Еxpress, Сара Хант обратилась в группу садоводов на Facebook с вопросом, как добиться пышного цветения спатифиллума и орхидеи.

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Чем подкормить спатифиллум, чтобы он зацвёл - советы садоводов

Хант в основном рекомендовали обеспечить регулярные полив, удобрения и горшок достаточного размера.

Один из садоводов поделился, что добивается цветения с помощью домашнего удобрения. В частности, рекомендовали еженедельно поливать цветок женское счастье и орхидею "банановой" водой.

Это совпадает с рекомендациями специалистов из Lively Root, которые занимаются комнатными растениями. Они объяснили, что в этом домашнем удобрении много калия и это способствует здоровью ваших цветов. Оно подходит для всех цветущих растений.

Это домашнее удобрение напоминает компостный чай, но его получают исключительно из одного ингредиента — измельченной кожуры банана.

Чтоб его приготовить, нужно нарезать кожуру на ломтики 2-5 см, поместить их в миску с водой и настаивать несколько дней. Затем сливаем жидкость в банку или лейку и поливаем растение. Таким образом можно подкормить еще гортензии и розы.

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