Тейлор Свифт удалось побить рекорд Лайонела Ричи и Пола Маккартни.

В пятницу, 10 ноября, появился список исполнителей, которые могут получить музыкальную награду Американской академии звукозаписи - "Грэмми"-2024.

Среди номинантов на эту престижную премию нет артистов из Украины. Стоит отметить, что американская поп-звезда Тейлор Свифт побила рекорд своего земляка Лайонела Ричи, а также британца Пола Маккартни и стала первым автором песен, которую семь раз номинировали на получение награды в номинации "песня года".

Американка Билли Айлиш стала первой певицей, которая в возрасте до 22 лет получила четыре номинации на "запись года". Стоит отметить, что много номинаций получили Виктория Моне, Майли Сайрус, Фиби Бриджерс.

Также стало известно, что четыре песни из фильма "Барби" имеют шанс получить награду в номинации "Лучший саундтрек".

Вот какие номинанты на Грэмми-2024

Номинация "песня года":

Майли Сайрус - "Flowers";

Билли Айлиш - "What Was I Made For?"(из фильма "Барби");

Дуа Липа - "Dance the Night" (из фильма "Барби");

Лана Дель Рей - "A&W";

Jon Batiste - "Butterfly";

SZA - "Kill Bill";

Тейлор Свифт - "Anti-Hero";

Оливия Родриго - "Vampire".

Номинация "лучший новый артист":

Fred again..;

Ice Spice;

Gracie Abrams;

The War And Treaty;

Jelly Roll;

Noah Kahan;

Coco Jones;

Victoria Monét.

Номинация "альбом года":

Тейлор Свифт - "Midnights";

SZA - "SOS";

Джон Батист - "World Music Radio";

boygenius - "The record";

Майли Сайрус - "Endless Summer Vacation";

Лана Дель Рэй - "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd";

Жанель Моне - "The Age Of Pleasure";

Оливия Родриго - "GUTS".

Номинация "запись года":

Джон Батист - "Worship";

Майли Сайрус - "Flowers";

boygenius - "Not Strong Enough";

Билли Айлиш - "What Was I Made For?" (из фильма "Барби");

SZA - "Kill Bill";

Тейлор Свифт - "Anti-Hero";

Оливия Родриго - "Vampire";

Виктория Моне - "On My Mama".

Номинация "лучшее музыкальное видео":

Трой Сиван - "Rush";

Билли Айлиш - "What Was I Made For?";

Кендрик Ламар - "Count Me Out";

The Beatles - "I’m Only Sleeping";

Тайлер Чайлдерс - "In Your Love".

Номинация "лучшая танцевальная поп-запись":

David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray - "Baby Don't Hurt Me";

Кэлвин Харрис, Элли Голдинг - "Чудо";

Кайли Миноуг - "Padam Padam";

Трой Сиван - "Rush";

Bebe Rexha & David Guetta - "One In A Million".

Номинация "лучший рок-альбом":

Foo Fighters - "But Here We Are";

Greta Van Fleet - "Starcatcher";

Paramore - "This Is Why";

Metallica - "72 Seasons";

Queens Of The Stone Age - "In Times New Roman...".

Номинация "лучшая рок-песня":

Foo Fighters - "Rescued";

boygenius - "Not Strong Enough";

Queens Of The Stone Age - "Emotion Sickness";

Olivia Rodrigo - "Ballad Of A Homeschooled Girl";

The Rolling Stones - "Angry".

Номинация "лучший металл-перформанс":

Metallica - "72 Seasons";

Ghost - "Phantom Of The Opera";

Slipknot - "Hive Mind";

Spiritbox - "Jaded";

Bad Man - "Disturbed".

Номинация "лучший рок-перформанс":

Metallica - "Lux Æterna";

Black Pumas - "More Than A Love Song";

Boygenius - "Not Strong Enough";

Foo Fighters - "Rescued";

Arctic Monkeys - "Sculptures Of Anything Goes".

Интересные новости шоу-бизнеса о "Грэмми" - сегодня это стоит знать

Премия "Грэмми" существует с 1958 года. Эту награду можно сравнить с "Оскаром" в сфере кинематографа.

Напомним, 6 февраля текущего года в американском городе Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония награждения премией "Грэмми". Тогда "Грэмми"-2023 в номинации "песня года" получила Бонни Рейтт за композицию "Just like That".

