Глория Эстефан претендует на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.

Известная латиноамериканская певица, обладательница пяти "Грэмми" 64-летняя Глория Эстефан ошеломила рассказом о том, как еще совсем маленькой девочкой стала жертвой сексуального насилия со стороны своего учителя музыки.

Эстефан впервые поделилась своей историей в ходе Red Table Talk: The Estefans, передает Reuters.

"Он был членом семьи, но не близким. Он обладал властью, потому что моя мать устроила меня в его музыкальную школу, и он сразу же начал ей рассказывать, насколько я талантлива, и что мне нужно особое внимание, и что ей повезло, что он сосредоточил такое внимание на мне", – рассказала она.

По словам певицы, ей было всего 9 лет, и после случившегося насильник угрожал убить ее мать, если девочка расскажет о пережитом: "Я сказала ему: "Этого не может быть, ты не можешь это делать". Он ответил: "Твой отец во Вьетнаме, твоя мать одна, и я убью ее, если ты ей скажешь".

Читайте также"Чувствовала себя грязной": британская певица в мемуарах рассказала об изнасиловании в 17 летКак добавила певица, когда она рассказала своей матери, та обратилась в полицию, но семью отговорили от разбирательства: "Они сказали моей матери не выдвигать обвинения, потому что, по их словам, тогда мне предстоит пережить более серьезную травму, когда я буду свидетельствовать в суде".

Глория Эстефан: что известно о певице

Американская певица и автор песен кубинского происхождения.

Продав свыше 100 миллионов своих записей и выиграв пять наград "Грэмми", Эстефан претендует на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.

Она прославилась благодаря хитам Conga, Mi Tierra и Don't Wanna Lose You.

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Автор: Катерина Шварц