В Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония "Грэмми". Вручение музыкальных наград проходило на арене Crypto.com. На церемонии назвали лучших музыкантов и лучшие песни года.
Кто получил "Грэмми" - полный список
Традиционно на церемонии вручали награды за лучшие песни, альбомы и дуэты в разных жанрах музыки.
Альбом года
"Грэмми" получил Гарри Стайлз за альбом Harry’s House. Он обошел ABBA, Кендрика Ламара, Лиззо и даже Бейонсе.
"Это действительно очень мило, я так благодарен", - сказал Стайлз, получая заветную статуэтку.
Лучший новый артист
В этой категории победила джазовая певица Самара Джой. 23-летняя певица обошла Måneskin и многих других музыкантов.
Лучшая запись года
Статуэтку "Грэмми" получила певица Лиззо за песню About Damn Time. Она обошла Бейсонсе, Доджу Кет, Кендрика Ламара и ABBA.
Песня года
Лучшей песне года по версии "Грэмми" назвали трек Just Like That, который исполнила Бонни Рэйтт. В этой категории она оставила позади песни Адели, Тейлор Свифт, Jay-Z и Лиззо.
Лучшее сольное поп-исполнение
Победителем в данной категории стала певица Адель. Заветную статуэтку "Грэмми" ей принесло исполнение песни Easy On Me. К слову, клип на этот трек собрал более 350 миллионов просмотров.
Лучший танцевально-электронный альбом
Почетную статуэтку "Грэмми" получила Бейонсе. Победу ей принес альбом Renaissance.
Лучший рэп-альбом
"Грэмми" за лучший рэп-альбом получил Кендрик Ламар. Он записал альбом Mr. Morale & the Big Steppers и, как отмечают фанаты, возродил свою карьеру.
Лучший альбом в жанре урбан-музыки
Награду получил Bad Bunny за альбом Summer without you.
Лучшее исполнение поп-песни в дуэте или группой
Статуэтку "Грэмми" получили Сэм Смит и Ким Петрас. Их песня Unholy взорвала сеть.
Лучший альбом в жанре кантри
Статуэтку "Грэмми" за лучший кантри-альбом получил Вилли Нельсон. Победу ему принес альбом A Beautiful Time.
Лучшая песня в стиле R&B
Награду получила певица Бейонсе и ее песня Cuff It.
Лучшая танцевальная/электронная запись
"Грэмми" получила певица Бейонсе. Еще одну статуэтку ей принесла песня Break My Soul.
Лучший вокальный поп-альбом
Статуэтку получил Гарри Стайлз, вторую "Грэмми" ему принес альбом Harry’s Housе.
Лучшее мировое музыкальное исполнение
Статуэтку получили Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode за песню Bayethe.
Лучшее сольное кантри-исполнение
Вторую "Грэмми" получила Вилли Нельсон. Критики высоко оценили ее исполнение песни Live Forever.
Лучшее R&B исполнение
В этой категории могла бы победить Бейонсе, но ее обошла Муни Лонг (Muni Long) с песней Hrs & Hrs.
Лучшее рэп-исполнение
"Грэмми" за лучшее рэп-исполнение получил Кендрик Ламар. Победу ему принес трек The Heart Part 5.
Лучшее исполнение металл-песни
Статуэтку "Грэмми" получили Оззи Осборн и Тони Айомми за песню Degradation Rules.
Лучшее исполнение рок-песни
Статуэтку за исполнение песни Broken Horses получила Бренди Карлайл.
Лучший рок-альбом
"Грэмми" получил Оззи Осборн. Победу ему принес альбом Patient Number 9.
Лучший альбом альтернативной музыки
Победу в данной категории одержала группа Wet Leg с одноименным названием альбома.
Лучшее исполнение в традиционном стиле R&B
Еще одну статуэтку забрала Бейонсе. Она получила ее за исполнение песни Plastic Off the Sofa.
Лучший прогрессивный R&B альбом
Статуэтку получил Стен Лейси за альбом Gemini Rights.
Лучший R&B альбом
"Грэмми" в этой категории получил Роберт Гласпер. Победу ему принес альбом Black Radio III.
Лучшая рэп-песня
Еще одну "Грэмми" получил Кендрик Ламар. Его песня The Heart Part 5 стала лучшей в двух категориях.
Лучший комедийный альбом
Статуэтку получил Дэйв Шаппель за альбом The Closer.
Лучший фолк-альбом
"Грэмми" вручили Мэдисон Каннингем. Ей удалось победить благодаря альбому Revealer.
Лучшая песня в стиле кантри
Лучшей кантри песней стала композиция Til you can’t Мэтт Роджерса и Бен Стенниса.
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