"Грэмми" является "Оскаром" в мире музыки.

В Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония "Грэмми". Вручение музыкальных наград проходило на арене Crypto.com. На церемонии назвали лучших музыкантов и лучшие песни года.

Кто получил "Грэмми" - полный список

Традиционно на церемонии вручали награды за лучшие песни, альбомы и дуэты в разных жанрах музыки.

Альбом года

"Грэмми" получил Гарри Стайлз за альбом Harry’s House. Он обошел ABBA, Кендрика Ламара, Лиззо и даже Бейонсе.

"Это действительно очень мило, я так благодарен", - сказал Стайлз, получая заветную статуэтку.

Лучший новый артист

В этой категории победила джазовая певица Самара Джой. 23-летняя певица обошла Måneskin и многих других музыкантов.

Лучшая запись года

Статуэтку "Грэмми" получила певица Лиззо за песню About Damn Time. Она обошла Бейсонсе, Доджу Кет, Кендрика Ламара и ABBA.

Песня года

Лучшей песне года по версии "Грэмми" назвали трек Just Like That, который исполнила Бонни Рэйтт. В этой категории она оставила позади песни Адели, Тейлор Свифт, Jay-Z и Лиззо.

Лучшее сольное поп-исполнение

Победителем в данной категории стала певица Адель. Заветную статуэтку "Грэмми" ей принесло исполнение песни Easy On Me. К слову, клип на этот трек собрал более 350 миллионов просмотров.

Лучший танцевально-электронный альбом

Почетную статуэтку "Грэмми" получила Бейонсе. Победу ей принес альбом Renaissance.

Лучший рэп-альбом

"Грэмми" за лучший рэп-альбом получил Кендрик Ламар. Он записал альбом Mr. Morale & the Big Steppers и, как отмечают фанаты, возродил свою карьеру.

Лучший альбом в жанре урбан-музыки

Награду получил Bad Bunny за альбом Summer without you.

Лучшее исполнение поп-песни в дуэте или группой

Статуэтку "Грэмми" получили Сэм Смит и Ким Петрас. Их песня Unholy взорвала сеть.

Лучший альбом в жанре кантри

Статуэтку "Грэмми" за лучший кантри-альбом получил Вилли Нельсон. Победу ему принес альбом A Beautiful Time.

Лучшая песня в стиле R&B

Награду получила певица Бейонсе и ее песня Cuff It.

Лучшая танцевальная/электронная запись

"Грэмми" получила певица Бейонсе. Еще одну статуэтку ей принесла песня Break My Soul.

Лучший вокальный поп-альбом

Статуэтку получил Гарри Стайлз, вторую "Грэмми" ему принес альбом Harry’s Housе.

Лучшее мировое музыкальное исполнение

Статуэтку получили Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode за песню Bayethe.

Лучшее сольное кантри-исполнение

Вторую "Грэмми" получила Вилли Нельсон. Критики высоко оценили ее исполнение песни Live Forever.

Лучшее R&B исполнение

В этой категории могла бы победить Бейонсе, но ее обошла Муни Лонг (Muni Long) с песней Hrs & Hrs.

Лучшее рэп-исполнение

"Грэмми" за лучшее рэп-исполнение получил Кендрик Ламар. Победу ему принес трек The Heart Part 5.

Лучшее исполнение металл-песни

Статуэтку "Грэмми" получили Оззи Осборн и Тони Айомми за песню Degradation Rules.

Лучшее исполнение рок-песни

Статуэтку за исполнение песни Broken Horses получила Бренди Карлайл.

Лучший рок-альбом

"Грэмми" получил Оззи Осборн. Победу ему принес альбом Patient Number 9.

Лучший альбом альтернативной музыки

Победу в данной категории одержала группа Wet Leg с одноименным названием альбома.

Лучшее исполнение в традиционном стиле R&B

Еще одну статуэтку забрала Бейонсе. Она получила ее за исполнение песни Plastic Off the Sofa.

Лучший прогрессивный R&B альбом

Статуэтку получил Стен Лейси за альбом Gemini Rights.

Лучший R&B альбом

"Грэмми" в этой категории получил Роберт Гласпер. Победу ему принес альбом Black Radio III.

Лучшая рэп-песня

Еще одну "Грэмми" получил Кендрик Ламар. Его песня The Heart Part 5 стала лучшей в двух категориях.

Лучший комедийный альбом

Статуэтку получил Дэйв Шаппель за альбом The Closer.

Лучший фолк-альбом

"Грэмми" вручили Мэдисон Каннингем. Ей удалось победить благодаря альбому Revealer.

Лучшая песня в стиле кантри

Лучшей кантри песней стала композиция Til you can’t Мэтт Роджерса и Бен Стенниса.

Ранее УНИАН рассказывал о Топ-5 самых популярных песен, которые вы точно искали.

Вас также могут заинтересовать новости: