Сегодня, 8 сентября, Пинк исполнилось 42 года.

Американская певица Пинк сегодня празднует свой день рождения. Она обрела популярность в 2000 году после выхода альбома Can't Take Me Home.

Звезда выпустила всего 5 музыкальных альбомов, но они имени невероятный успех. Пинк находилась в двадцатке лучших поп-исполнителей США, выиграла 3 награды Грэмми, 5 наград MTV Video Music Awards и 2 награды Brit Awards.

В 2018 году она стала самой красивой женщиной по версии журнала People. А по итогам этого же года певица заняла четвертую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира-2018, опубликованном журналом Forbes. Её доход за 2018 год составил 60 миллионов долларов.

В честь праздника УНИАН собрал лучшие клипы, которые принесли Пинк невероятную популярность.

What About Us

Try

Sober

Please Don't Leave Me

Just Give Me A Reason

So What

Beautiful Trauma

Автор: Диана Могилевич