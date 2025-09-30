УНИАН подготовил подборку лучших новых фильмов этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе на экраны кинотеатров выйдут украинский зомби-хоррор "Каховский объект", высоко оцененная критиками душевная драма "Прости, детка" и еще несколько новинок на любой вкус.

Тем временем, онлайн станут доступны социальная драма "Стив" с Киллианом Мерфи, фильм о выживании "Школьный автобус" с Мэтью Макконахи и экшн-триллер "Грязная игра" с Марком Уолбергом.

Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Каховский объект

Каховський об'єкт(Украина, 2025, ужасы/экшн)

События нового фильма от создателей прошлогодней "Конотопской ведьмы" происходят после подрыва Каховской дамбы российской армией в 2023 году. Отряд украинских военных во главе с защитницей с позывным Мара попадает в тайный советский бункер, который был обнаружен на дне водохранилища. Там во время холодной войны СССР проводил опыты на людях, и их последствия все еще находятся в бункере в виде полуживых трупов солдат советской армии. Теперь, чтобы выжить и спасти страну от новой угрозы, украинским военным придется победить советских зомби и довериться друг другу.

Главные роли в ленте сыграли Марина Кошкина ("Малевич"), Владимир Ращук ("Черный ворон", "Конотопская ведьма", "Пограничники"), Александр Яцентюк ("Памфир"), Дмитрий Павко ("Пограничники", "Поезд в 31 декабря"), Андрей Подлесный ("МУР. Ты [РОМАНТИКА] в кино") и Михаил Дзюба ("Короли рэпа").

Режиссером фильма выступил Алексей Тараненко, известный по фильму "Я работаю на кладбище".

Прости, детка

Sorry, Baby (США, 2025, комедия/драма)

В центре сюжета – молодая девушка Агнес, с острым умом, хорошим чувством юмора и привычными жизненными хлопотами. Однако несколько лет назад с ней случилось что-то плохое. Среди будничных дел, встреч и работы девушка пытается осмыслить, что именно произошло, и как ей с этим жить дальше. "Иногда вы думаете о бездне, иногда – нет, – говорит Агнес случайному прохожему, – но жизнь идет".

Фильм стал полнометражным режиссерским дебютом для франко-американского режиссера и актрисы Евы Виктор, которая сама же исполняет главную роль в ленте, основанной на ее собственном опыте.

Также в ленте сыграли Наоми Аки ("Мики 17", "Моргни дважды"), Лукас Хеджес ("Леди Берд", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Джон Кэролл Линч ("Суд над Чикагской семеркой", "Зодиак") и другие.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 84% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 89 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание", а широкая аудитория – в 7,5 из 10 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Украденная

Stolen Girl (США, 2025, драма/экшн)

Главная героиня фильма – женщина, которая более десяти лет разыскивает свою дочь, которую похитил и вывез на Ближний Восток отец ребенка. Это вынуждает ее присоединиться к частной компании, занимающейся спасением других похищенных детей.

Главные роли в фильме сыграли Кейт Бекинсейл (франшиза "Другой мир", "Перл-Харбор", "Ван Хелсинг") и Скотт Иствуд ("Гнев человеческий", "Ярость", "Гран Торино", "Форсаж 8").

Снял фильм режиссер Джеймс Кент, наиболее известный работой над сериалами ("Путники", "Белая королева", "Человек внутри").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,2 из 10 баллов.

Месть

Tin Soldier (США, Великобритания, 2025, триллер/боевик)

Фильм рассказывает о бывшем военном Бокуши, который строит неприступную крепость, собирает в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию, чтобы узнать об их планах. После нескольких неудачных попыток власти вербуют бывшего спецназовца Неша Кавано, который когда-то был учеником Бокуши. Поэтому наконец у Нэша появляется возможность отомстить человеку, который отобрал у него все, включая любовь всей его жизни.

Главные роли в ленте сыграли уже упомянутый выше Скотт Иствуд и Джейми Фокс ("Рэй", "Джанго освобожденный", "Дневная смена").

Режиссером выступил американец Брэд Фурман, начинавший карьеру как клипмейкер, а затем переключившийся на полнометражное кино, главным образом, боевики и триллеры ("Линкольн для адвоката", "Слепая удача", "Афера под прикрытием", "Город лжи").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 3,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 9% одобрения от критиков и 6% от зрителей.

Ночная смена

Heldin / Late Shift (Швейцария, Германия, 2025, триллер/драма)

Главная героиня фильма – молодая, но опытная медсестра Флория, которая заступает на ночную смену в хирургическом отделении больницы, где постоянно не хватает персонала. Пациентов много, и каждый нуждается в особом подходе, поэтому она пытается уделить внимание всем. В течение ночи напряжение в больнице нарастает, а вместе с ним и психологическое давление на героиню. Ситуация выходит из-под контроля и начинаются гонки со временем.

Главную роль в картине сыграла известная немецкая актриса Леони Бенеш ("Белая лента", "Учительская", сериалы "Вавилон-Берлин", "Корона"), на счету которой уже есть ряд престижных европейских кинонаград.

Ленту от швейцарского режиссера Петры Вольпе уже выбрали кандидатом от Швейцарии на "Оскар-2026".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов.

Пан или пропал

Classe moyenne / The Party's Over! (Франция, Бельгия, 2025, комедия)

Лента рассказывает историю 25-летнего Мэди, который проводит летние каникулы на юге Франции с семьей своей девушки. Впрочем, отдых превращается в хаос, когда между семьей и смотрителями виллы вспыхивает конфликт.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

Прыжок во времени

¡Salta! / Jump! (Испания, 2023, комедия/приключения/семейный)

В центре сюжета фильма – двое братьев, один из которых вырос и стал ученым, а другой из-за случайного прыжка во времени навсегда остался 10-летним мальчиком.

Это веселое и одновременно трогательное приключение от режиссера Ольги Озорио уже успело получить титул лучшего международного фильма на фестивале SCHLINGEL в Германии.

Впервые эту ленту показали украинским киноманам во время нынешнего кинофестиваля "Линия испанского кино".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

Грязная игра

Play Dirty (США, 2025, боевик/триллер)

Главный герой фильма – вор, который получает шанс совершить крупное ограбление, но для этого ему ему нужно перехитрить южноамериканского диктатора, нью-йоркскую мафию и самого богатого человека мира.

Главные роли в ленте сыграли Марк Уолберг ("Ночи в стиле буги", "Идеальный шторм", "Явление", "Милые кости", "Третий лишний", "Uncharted") и Лейкит Стэнфилд ("Прочь", "Сноуден", "Машина войны", "Достать ножи", "Неграненые драгоценности").

Снял картину американский режиссер и сценарист Шейн Блэк ("Поцелуй навылет", "Железный человек 3", "Крутые парни", "Хищник").

Фильм станет доступен на Amazon с 1 октября 2025 года.

Школьный автобус

The Lost Bus (США, 2025, драма/выживание)

В центре сюжета фильма – водитель школьного автобуса Кевин Маккей, который должен вывезти детей и их учителя в безопасное место во время возгорания в лагере в 2018 году, ставшего самым смертоносным пожаром в истории Калифорнии.

Главные роли в фильме сыграли Мэтью Макконахи ("Как избавиться от парня за 10 дней", "Супер Майк", "Далласский клуб покупателей", "Интерстеллар", "Джентльмены", сериал "Настоящий детектив") и Америка Феррера ("Барби", "Дерные деньги").

Режиссером фильма выступил англичанин Пол Гринграсс, наиболее известный благодаря трилогии о Джеймсе Борне. Также на его счету такие известные ленты, как "Потерянный рейс", "22 июля" и "Новости со всего мира".

Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 5 сентября 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 85% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Фильм станет доступен на Apple TV+ с 3 октября 2025 года.

Стив

Steve (Ирландия, Великобритания, 2025, социальная драма)

Фильм, события которого разворачиваются в течение одних суток, рассказывает о мужчине по имени Стив – директоре школы для мальчиков с социальными и поведенческими проблемами. В основу сюжета легла повесть Макса Портера "Застенчивый" (Shy), опубликованная в 2023 году. Она рассказывает о 16-летнем подростке по имени Шай, поднимая вопросы детства и зрелости, жестокости и сострадания, искусства и отчаяния.

Главную роль в картине сыграл лауреат "Оскара" Киллиан Мерфи ("28 дней спустя", "Дюнкерк", "Оппенгеймер", сериал "Острые козырьки").

Также в ленте задействованы Джей Ликурго ("Бэтмен", сериал "Титаны"), Эмили Уотсон ("Эквилибриум", "Мелочи жизни", сериалы "Чернобыль", "Дюна: Пророчество") и рэперша Little Simz.

Снял фильм бельгийский режиссер Тим Милантс, который поставил и предыдущий фильм с Киллианом Мерфи – социальную драму "Мелочи жизни".

Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 5 сентября 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 78% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 3 октября 2025 года.

