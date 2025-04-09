Кадр из фильма "МУР. Ты [Романтика] в кино" / фото FILM.UA Distribution

10 апреля 2025 года в широкий прокат выходит киноверсия нашумевшего рэп-мюзикла "Ты [Романтика]" от украинского творческого объединения МУР о писателях Расстрелянного возрождения. УНИАН рассказывает, почему стоит обязательно посмотреть этот спектакль на больших экранах, а также почему этот проект важен для украинской культуры в целом.

Немного предыстории

В 2022 году, в начале полномасштабного вторжения России, в Украине сформировалось творческое объединение МУР – как культурный ответ российской агрессии и противодействие экспансии поп-культуры страны-агрессора, которая, несмотря на все совершенные россиянами ужасы, до сих пор оставалась очень популярной среди большой части украинцев.

Основал проект режиссер и актер Александр Хоменко, который отвечает за тексты и речитатив. Также официальными участниками группы на данный момент считаются Виктор Ткаченко (тексты, музыка, саундпродакшн), Александр Заика (тексты, музыка, вокал) и Николай Шмундир (речитатив).

Видео дня

На сегодняшний день как группа они уже успели выпустить четыре музыкальных альбома, в том числе третий по счету "Ты [Романтика]" (вышел в феврале 2024). Он был посвящен творческим деятелям Расстрелянного возрождения (литературно-художественное поколение украинцев 1920-1930-х, большинство из которых были уничтожены советским террором), а название его является аллюзией на новеллу "Я (Романтика)" Николая Хвылевого. Также к созданию альбома привлекались поэт Сергей Жадан, группы "хейтспич" и "Nazva".

Вскоре на базе этого альбома был поставлен одноименный мюзикл, который сами создатели назвали "первым украинским историческим мюзиклом" и "хип-хоперой". Проект вызвал бешеный резонанс как в Украине, так и за рубежом – билеты на него разлетались в один момент, а восторженные рецензии на него писали такие уважаемые заморские издания, как BBC, Forbes, Vogue и New York Times.

В феврале 2025 года была анонсирована киноадаптация мюзикла, которая "будет демонстрировать спектакль в его сценическом виде, с акцентом на кинематографической динамике: использование крупных планов, смена ракурсов, фокусировка на деталях, которые усиливают эмоциональное воздействие театральной игры".

Фильм был снят на производственных мощностях украинской кинокомпании FILM.UA Group, а режиссером стал сам Александр Хоменко.

О чем фильм

Фильм-спектакль в оригинальной интерпретации рассказывает о событиях в харьковском доме "Слово", куда в первой половине 20 века советская власть заселяла представителей украинской творческой элиты с единственной целью – заставить их работать на благо режима, контролировать, шпионить и репрессировать тех, кто отказывался выполнять приказы. Тогда под одной крышей поселились такие выдающиеся фигуры в украинской культуре, как Николай Хвылевой, Павел Тычина, Остап Вишня, Лесь Курбас, Михаил Семенко, Владимир Сосюра, Михаил Яловой, Иван Багряный, Василий Седляр и многие другие. Часть из них стала главными героями мюзикла "Ты [Романтика]".

Кадр из фильма "МУР. Ты [Романтика] в кино" / фото FILM.UA Distribution

Основной конфликт спектакля разворачивался вокруг юного интеллигента Павла Тычины, который, проживая в доме "Слово", сам того не осознавая, предал своих друзей и впоследствии поступился принципами, став слугой советского режима, даже дослужившись до ранга министра образования СССР. Он был свидетелем того, как разрушались судьбы сотен представителей украинской творческой интеллигенции, и последствия этого мучили его до последних дней. Спектакль прослеживает, как все это происходило.

При этом события столетней давности в мюзикле переплетаются с современностью и войной против России, тогда как его главный посыл, по мнению создателей, это то, что история, к сожалению, циклична.

"Это не спектакль о трагедии Расстрелянного возрождения, потому что сколько уже можно грустить. Это не спектакль с ключевой идеей, что "надо любить Украину, и тогда все будет хорошо". Нет. Этого недостаточно. Это окно в прошлое, когда ты приходишь и растворяешься в харьковском доме "Слово", в той эпохе, в диалогах Сосюры, Хвылевого. Вот что такое романтика – это возможность путешествовать во времени", – пояснил режиссер мюзикла "Ты [Романтика]" Александр Хоменко.

Кадр из фильма "МУР. Ты [Романтика] в кино" / фото FILM.UA Distribution

Главными актерами в ленте стали сами члены творческого объединения МУР, в том числе режиссер Александр Хоменко (Николай Хвылевой), Александр Заика (Владимир Сосюра), Виктор Ткаченко (Остап Вишня) и Николай Шмундир (агент НКВД Топоров), а также актеры Олесь Артюх (молодой Павел Тычина), Борис Книженко (взрослый Павел Тычина), Андрей Подлесный (Михаил Семенко), Валерий Величко (Лесь Курбас), актриса Мария О'Райли (журналист Семен Гершберг) и другие.

Почему это важно

Конечно, в первую очередь этот проект важен с культурно-просветительской точки зрения. С началом открытой российской агрессии против Украины в 2014 году, украинская культура постепенно начала возрождаться и становиться популярной среди украинцев, а историческая справедливость в отношении замученных советским режимом украинских творцов – восстанавливалась.

Между тем, проект "Ты [Романтика]" показывает зрителям трагический период из жизни украинских писателей в 1930-х годах не со скучной академической точки зрения, а в неординарный, яркий, порой шокирующий способ – с современной аранжировкой музыки, контемпорари-танцами и неожиданными костюмами от украинского дизайнера Леси Патоки (в частности, в свое время она создавала костюмы для ONUKA, Джамалы, The Maneken, Latexfauna, Бумбокс, Ріапобой и участников фестиваля Burning Man). Трагический исторический сюжет здесь подается так, что это действительно интересно смотреть, а после просмотра у зрителей непременно возникает желание немножко больше узнать об украинских писателях тех времен и ближе познакомиться с их творчеством.

Кадр из фильма "МУР. Ты [Романтика] в кино" / фото FILM.UA Distribution

"Мюзикл сметает пыль времени с имен Хвылевого, Курбаса, Сосюры, Семенко... Впервые на музыку поставили историю измены поэта Павла Тычины, службу в Третьей Штурмовой Владимира Сосюры, расстрел каждого второго из украинских писателей в доме "Слово", самоубийство Николая Хвылевого", – рассказывает команда авторов.

И, действительно, для тех украинцев, период обучения в школе которых выпал на 1990-е и начало 2000-х годов, обычно украинская литература была настоящей каторгой. И только потом стало понятно, что вся проблема – в несовершенстве школьной программы, составленной еще постсоветскими специалистами, и воспитанных той же системой учителях, которые просто не могли интересно и содержательно донести богатую и самобытную украинскую литературу до школьников. Ведь кто же хотел читать очередное произведение о "тяжелой судьбе украинского народа", без объяснений исторического контекста или раскрытия персоналии его автора, когда на другой чаше весов были приключенческие романы Марка Твена, Майна Рида или Жюля Верна.

Кадр из фильма "МУР. Ты [Романтика] в кино" / фото FILM.UA Distribution

С другой стороны, то, что популярный театральный спектакль в Украине наконец решили адаптировать под киноформат, является также важной вехой для украинской культуры. С 2022 года, на фоне полномасштабной российской войны в Украине, украинский театр переживает настоящий ренессанс. На спектакли Ивана Урывского или тот же мюзикл "Ты [Романтика]" невозможно приобрести билеты, ведь их разметают в считанные минуты, поэтому увидеть это могут лишь небольшой процент желающих. Именно формат киноадаптации исправляет эту ситуацию, делая элитарное более доступным (к тому же, билеты в кино обычно стоят дешевле театральных, если говорить о громких спектаклях).

Сам формат киноверсий театральных постановок в мире не новый. Например, он очень популярен в Великобритании – стране с мощными театральными традициями. Многие кинозвезды первой величины участвуют в громких спектаклях, но поскольку в основном это разовые акции – не все же могут позволить себе вместо длительных съемок в очередном крупнобюджетном проекте Marvel играть в течение нескольких месяцев на британской сцене в одном спектакле – их профессионально записывают и затем показывают в кинотеатрах. С другой стороны, далеко не все желающие зрители могут себе позволить приехать в Лондон или же просто купить недешевые билеты на сам спектакль. Зато киноадаптация дает им всем возможность прикоснуться к прекрасному – и далеко за пределами страны.

Например, немало популярных британских спектаклей можно было посмотреть и в кинотеатрах Украины. В разные годы украинцам демонстрировали в том числе "Франкенштейна" Дэнни Бойла с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером, "Кориолан" с Томом Гиддлстоном, "Верхний свет" с Кэри Маллиган и Биллом Найи, "Макбет" с Кристофером Экклстоном и многие другие хитовые спектакли.

Поэтому хочется надеяться, что успешная киноадаптация мюзикла "Ты [Романтика]" от МУР даст толчок развитию этого направления и в Украине, чтобы большее количество украинцев имели возможность насладиться топовыми украинскими спектаклями. Это, в том числе, важно и для развития украинской культуры для масс, а не только для ограниченного круга избранных.

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Марина Григоренко