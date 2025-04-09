УНИАН делится впечатлениями о первой в Украине кинотеатральной версии мюзикла.

10 апреля 2025 года в широкий прокат выходит киноверсия нашумевшего рэп-мюзикла "Ты [Романтика]" от украинского творческого объединения МУР о писателях Расстрелянного возрождения. УНИАН рассказывает, почему стоит обязательно посмотреть этот спектакль на больших экранах, а также почему этот проект важен для украинской культуры в целом.

Немного предыстории

В 2022 году, в начале полномасштабного вторжения России, в Украине сформировалось творческое объединение МУР – как культурный ответ российской агрессии и противодействие экспансии поп-культуры страны-агрессора, которая, несмотря на все совершенные россиянами ужасы, до сих пор оставалась очень популярной среди большой части украинцев.

Основал проект режиссер и актер Александр Хоменко, который отвечает за тексты и речитатив. Также официальными участниками группы на данный момент считаются Виктор Ткаченко (тексты, музыка, саундпродакшн), Александр Заика (тексты, музыка, вокал) и Николай Шмундир (речитатив).

Видео дня

На сегодняшний день как группа они уже успели выпустить четыре музыкальных альбома, в том числе третий по счету "Ты [Романтика]" (вышел в феврале 2024). Он был посвящен творческим деятелям Расстрелянного возрождения (литературно-художественное поколение украинцев 1920-1930-х, большинство из которых были уничтожены советским террором), а название его является аллюзией на новеллу "Я (Романтика)" Николая Хвылевого. Также к созданию альбома привлекались поэт Сергей Жадан, группы "хейтспич" и "Nazva".

Вскоре на базе этого альбома был поставлен одноименный мюзикл, который сами создатели назвали "первым украинским историческим мюзиклом" и "хип-хоперой". Проект вызвал бешеный резонанс как в Украине, так и за рубежом – билеты на него разлетались в один момент, а восторженные рецензии на него писали такие уважаемые заморские издания, как BBC, Forbes, Vogue и New York Times.

В феврале 2025 года была анонсирована киноадаптация мюзикла, которая "будет демонстрировать спектакль в его сценическом виде, с акцентом на кинематографической динамике: использование крупных планов, смена ракурсов, фокусировка на деталях, которые усиливают эмоциональное воздействие театральной игры".

Фильм был снят на производственных мощностях украинской кинокомпании FILM.UA Group, а режиссером стал сам Александр Хоменко.

О чем фильм

Фильм-спектакль в оригинальной интерпретации рассказывает о событиях в харьковском доме "Слово", куда в первой половине 20 века советская власть заселяла представителей украинской творческой элиты с единственной целью – заставить их работать на благо режима, контролировать, шпионить и репрессировать тех, кто отказывался выполнять приказы. Тогда под одной крышей поселились такие выдающиеся фигуры в украинской культуре, как Николай Хвылевой, Павел Тычина, Остап Вишня, Лесь Курбас, Михаил Семенко, Владимир Сосюра, Михаил Яловой, Иван Багряный, Василий Седляр и многие другие. Часть из них стала главными героями мюзикла "Ты [Романтика]".

Основной конфликт спектакля разворачивался вокруг юного интеллигента Павла Тычины, который, проживая в доме "Слово", сам того не осознавая, предал своих друзей и впоследствии поступился принципами, став слугой советского режима, даже дослужившись до ранга министра образования СССР. Он был свидетелем того, как разрушались судьбы сотен представителей украинской творческой интеллигенции, и последствия этого мучили его до последних дней. Спектакль прослеживает, как все это происходило.

При этом события столетней давности в мюзикле переплетаются с современностью и войной против России, тогда как его главный посыл, по мнению создателей, это то, что история, к сожалению, циклична.

"Это не спектакль о трагедии Расстрелянного возрождения, потому что сколько уже можно грустить. Это не спектакль с ключевой идеей, что "надо любить Украину, и тогда все будет хорошо". Нет. Этого недостаточно. Это окно в прошлое, когда ты приходишь и растворяешься в харьковском доме "Слово", в той эпохе, в диалогах Сосюры, Хвылевого. Вот что такое романтика – это возможность путешествовать во времени", – пояснил режиссер мюзикла "Ты [Романтика]" Александр Хоменко.

Главными актерами в ленте стали сами члены творческого объединения МУР, в том числе режиссер Александр Хоменко (Николай Хвылевой), Александр Заика (Владимир Сосюра), Виктор Ткаченко (Остап Вишня) и Николай Шмундир (агент НКВД Топоров), а также актеры Олесь Артюх (молодой Павел Тычина), Борис Книженко (взрослый Павел Тычина), Андрей Подлесный (Михаил Семенко), Валерий Величко (Лесь Курбас), актриса Мария О'Райли (журналист Семен Гершберг) и другие.

Почему это важно

Конечно, в первую очередь этот проект важен с культурно-просветительской точки зрения. С началом открытой российской агрессии против Украины в 2014 году, украинская культура постепенно начала возрождаться и становиться популярной среди украинцев, а историческая справедливость в отношении замученных советским режимом украинских творцов – восстанавливалась.

Между тем, проект "Ты [Романтика]" показывает зрителям трагический период из жизни украинских писателей в 1930-х годах не со скучной академической точки зрения, а в неординарный, яркий, порой шокирующий способ – с современной аранжировкой музыки, контемпорари-танцами и неожиданными костюмами от украинского дизайнера Леси Патоки (в частности, в свое время она создавала костюмы для ONUKA, Джамалы, The Maneken, Latexfauna, Бумбокс, Ріапобой и участников фестиваля Burning Man). Трагический исторический сюжет здесь подается так, что это действительно интересно смотреть, а после просмотра у зрителей непременно возникает желание немножко больше узнать об украинских писателях тех времен и ближе познакомиться с их творчеством.

"Мюзикл сметает пыль времени с имен Хвылевого, Курбаса, Сосюры, Семенко... Впервые на музыку поставили историю измены поэта Павла Тычины, службу в Третьей Штурмовой Владимира Сосюры, расстрел каждого второго из украинских писателей в доме "Слово", самоубийство Николая Хвылевого", – рассказывает команда авторов.

И, действительно, для тех украинцев, период обучения в школе которых выпал на 1990-е и начало 2000-х годов, обычно украинская литература была настоящей каторгой. И только потом стало понятно, что вся проблема – в несовершенстве школьной программы, составленной еще постсоветскими специалистами, и воспитанных той же системой учителях, которые просто не могли интересно и содержательно донести богатую и самобытную украинскую литературу до школьников. Ведь кто же хотел читать очередное произведение о "тяжелой судьбе украинского народа", без объяснений исторического контекста или раскрытия персоналии его автора, когда на другой чаше весов были приключенческие романы Марка Твена, Майна Рида или Жюля Верна.

С другой стороны, то, что популярный театральный спектакль в Украине наконец решили адаптировать под киноформат, является также важной вехой для украинской культуры. С 2022 года, на фоне полномасштабной российской войны в Украине, украинский театр переживает настоящий ренессанс. На спектакли Ивана Урывского или тот же мюзикл "Ты [Романтика]" невозможно приобрести билеты, ведь их разметают в считанные минуты, поэтому увидеть это могут лишь небольшой процент желающих. Именно формат киноадаптации исправляет эту ситуацию, делая элитарное более доступным (к тому же, билеты в кино обычно стоят дешевле театральных, если говорить о громких спектаклях).

Сам формат киноверсий театральных постановок в мире не новый. Например, он очень популярен в Великобритании – стране с мощными театральными традициями. Многие кинозвезды первой величины участвуют в громких спектаклях, но поскольку в основном это разовые акции – не все же могут позволить себе вместо длительных съемок в очередном крупнобюджетном проекте Marvel играть в течение нескольких месяцев на британской сцене в одном спектакле – их профессионально записывают и затем показывают в кинотеатрах. С другой стороны, далеко не все желающие зрители могут себе позволить приехать в Лондон или же просто купить недешевые билеты на сам спектакль. Зато киноадаптация дает им всем возможность прикоснуться к прекрасному – и далеко за пределами страны.

Например, немало популярных британских спектаклей можно было посмотреть и в кинотеатрах Украины. В разные годы украинцам демонстрировали в том числе "Франкенштейна" Дэнни Бойла с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером, "Кориолан" с Томом Гиддлстоном, "Верхний свет" с Кэри Маллиган и Биллом Найи, "Макбет" с Кристофером Экклстоном и многие другие хитовые спектакли.

Поэтому хочется надеяться, что успешная киноадаптация мюзикла "Ты [Романтика]" от МУР даст толчок развитию этого направления и в Украине, чтобы большее количество украинцев имели возможность насладиться топовыми украинскими спектаклями. Это, в том числе, важно и для развития украинской культуры для масс, а не только для ограниченного круга избранных.

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Марина Григоренко