В сентябре и октябре 2025 года Киев и Львов снова будут принимать лучшие образцы испанского кинематографа. Десятый фестиваль "Линия испанского кино" покажет подборку знаковых испанских лент последних лет. В программе – мелодрама, триллер, комедия, научная фантастика и историческая драма.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" расскажет, на какие фильмы стоит обратить особое внимание.

"Глухая" - фильм-открытие

Мелодрама Эвы Либертад "Глухая" (Sorda) стала настоящим триумфом в Испании. На кинофестивале в Малаге она собрала пять наград, среди которых – лучший фильм и приз зрительских симпатий. Лента о неслышащей женщине, которая учится быть матерью, поразила также жюри фестивалей в Берлине, Брюсселе и Сиэтле. В центре сюжета – чувствительная история поиска собственного пути к дочери и доказательства того, что любовь не нуждается в словах.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов.

"Прыжок во времени" - фантастическая комедия для всей семьи

"Прыжок во времени" (¡Salta!) режиссера Ольги Озорио уже успел получить титул лучшего международного фильма на фестивале SCHLINGEL в Германии. Это веселое и одновременно трогательное приключение о двух братьях: один становится ученым, а другой из-за случайного прыжка во времени навсегда остается 10-летним мальчиком.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

"Под прикрытием" - триллер по реальной истории

Лента Арантши Эчеваррии "Под прикрытием" (La infiltrada) признана лучшим фильмом года на главной испанской премии "Гоя". Сюжет построен на реальных событиях и рассказывает о полицейской, которая под чужим именем проникает в террористическую организацию. Восемь лет двойной жизни, разрыв с семьей и постоянный риск разоблачения – все это делает историю напряженной и одновременно драматичной.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов.

"Соседи сверху" - острая комедия об отношениях

Фильм Сеска Гая "Соседи сверху" (Sentimental) был номинирован на премию Европейской киноакадемии как лучшая европейская комедия. В центре сюжета – супруги, которые потеряли страсть после 15 лет брака. Все меняет один ужин с новыми соседями, чьи бурные отношения напоминают героям, насколько скучной стала их жизнь. В главной роли – Белен Куэста, известная по сериалу "Бумажный дом".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

"Пленный" - историческая драма о Сервантесе

Новый фильм обладателя "Оскара" Алехандро Аменабара "Пленный" (El cautivo) переносит зрителей в XVI век. Раненый моряк Мигель де Сервантес попадает в плен к османским корсарам. В темнице он открывает силу повествования, завоевывает уважение даже алжирского бея, но в то же время готовит рискованный побег. Это история о мужестве, искусстве и борьбе за свободу.

"Линия испанского кино" – это возможность увидеть самые актуальные и успешные испанские ленты последних лет на большом экране. Фестиваль состоится с 11 по 16 сентября в киевском кинотеатре "Жовтень" и с 13 по 16 октября во львовском кинотеатре "Планета кино" (Forum Lviv).

