УНИАН делится впечатлениями о новом фильме от оскароносного создателя "Паразитов" Пона Джун-Хо.

6 марта 2025 года в украинский прокат выходит сатирический научно-фантастический фильм "Микки-17" (Mickey 17) с Робертом Паттинсоном в главной роли. Чем на этот раз критиков и зрителей удивляет южнокорейский режиссер Пон Джун-Хо, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

Сюжет фильма основан на научно-фантастическом романе американского писателя Эдварда Эштона "Микки-7", который был напечатан в 2022 году и впоследствии неоднократно признан одним из лучших жанровых произведений года. Интересно, что создание фильма от Пона Джун-Хо по мотивам романа было анонсировано еще до его публикации.

По сюжету ленты, группа космических колонистов под руководством одиозного конгрессмена Кеннета Маршала отправляется на ледяную планету Нифльхейм, чтобы построить там новую жизнь. Среди них – молодой человек по имени Микки Барнс, решивший сбежать с Земли из-за большого долга перед жестоким мафиози, в который они вместе с другом детства Тимо влезли ради неудачного открытия собственной кондитерской.

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Парень настолько в отчаянии, что соглашается на работу, за которую больше никто не хочет браться – стать субститутом, то есть "восстанавливаемым сотрудником", чей разум после каждой смерти будут загружать в новое тело, напечатанное из биологических отходов на специальном принтере. С тех пор Микки постоянно подвергают смертельным экспериментам, поэтому через 4,5 года полета "рождается" уже семнадцатая версия Микки.

Во время следующей миссии он на время теряет связь с базой, а когда возвращается, то видит, что ему уже создали замену. Это не только вызывает моральную дилемму и борьбу между двумя версиями Микки за выживание (ведь существование двух копий одновременно строго запрещено), но и дает толчок событиям, которые должны положить конец тирании сумасшедшего колонизатора.

Параллельно колонисты сталкиваются с коренными жителями планеты Нифльхейм – гигантскими многоножками, чем-то напоминающими тихоходок. Как и тихоходки, они адаптировались к жизни в сложных условиях, но также обладают высоким интеллектом и моральными качествами, гораздо сильнее человеческих. И теперь Микки-17 и Микки-18 должны не только преодолеть собственные противоречия, но и спасти планету.

Актеры и персонажи

Главную роль в фильме исполнил английский актер Роберт Паттинсон, который прославился благодаря вампирской саге "Сумерки" – обожаемой девочками-подростками, но жестко раскритикованной критиками и киноснобами. В то время что сам Паттинсон, что его партнерша по съемочной площадке Кристен Стюарт получали бешеный вал хейта, мол, у них нет никакого актерского таланта, однако впоследствии оба сумели неоднократно доказать обратное. В частности, Роберт выдал замечательные перформенсы в фильмах "Космополис", "Ровер", "Хорошие времена", "Маяк" и "Дьявол всегда здесь", а также сыграл в топовых блокбастерах "Тенет" и "Бэтмен". Вот и "Микки-17" можно смело занести в его актерскую копилку.

Как не трудно догадаться, в новом фильме он играл все версии Микки – конечно, их было показано меньше семнадцати, но каждая из них была уникальна. Особый контраст ощущался между 17-й и 18-й версиями, в кадре они действительно выглядели как разные люди. Да, хотя в каждую версию Микки загружали его воспоминания, которые пересохранялись раз в неделю, на деле его каждая версия имела несколько разные черты характера.

Еще одного важного персонажа сыграла британская актриса Наоми Аки ("Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", "Моргни дважды") – оперативницу Нашу, которая каким-то чудом влюбляется в Микки еще в начале миссии и по сути является единственным человеком, который помогает ему переживать все это. Она одинаково любит каждую его версию и в процессе открывает лучшее в себе самой.

Образ друга детства Микки – изворотливого Тимо, который каким-то образом устраивается на миссию пилотом и не гнушается ничем ради собственной выгоды, даже предательством друга, воплотил американский актер Стивен Ян ("Минари", "Ноу", сериалы "Ходячие мертвецы", "Грызня").

Между тем, главными антагонистами в фильме стали глава миссии Кеннет Маршал и его жена Ильфа. Первый – сумасшедший эгоцентричный конгрессмен, дважды проигравший президентские выборы и являющийся ставленником загадочной религиозной секты. Несмотря на все это, вокруг него сформировался уверенный пул фанатиков в красных кепках (ничего не напоминает?), а его команда одержима освещением всех его пафосных действий в социальных сетях и на телевидении (опять же, совпадение?). Его роль блестяще воплотил "Халк" Марк Руффало, который уже второй раз подряд после "Бедных-несчастных" доказал, что роли низкоморальных мерзавцев ему удаются не хуже героев.

Илфу Маршал сыграла Тони Коллетт ("Наследственность", "Достать ножи") – такая себе напыщенная ненавистница всего живого, чей образ чем-то напоминает героиню Тильды Суинтон из "Сквозь снег" того же Пона Джун-Хо. Пожалуй, это самый отвратительный персонаж во всем фильме.

О режиссере

Как мы уже указывали выше, снял фильм южнокорейский режиссер Пон Джун-Хо – вероятсно, на данный момент один из самых известных и уважаемых кинематографистов страны. Свой путь в кино он начал в середине 1990-х, но первое признание на родине он получил в 2003 году благодаря триллеру "Воспоминания об убийстве", рассказывающем о первом в истории Южной Кореи случае серийных убийств.

С этого момента для него постепенно начали открываться двери мирового кинематографа – сам Квентин Тарантино высоко оценил его научно-фантастический триллер "Монстр" (2006), а драма "Мать" (2009) была показана в рамках Каннского кинофестиваля.

В 2013 году вышел первый англоязычный фильм Пона Джун-Хо – постапокалиптический триллер "Сквозь снег", главные роли в котором сыграли такие международные звезды, как Крис Эванс, Джейми Белл, Джон Харт, Тильда Суинтон, Октавия Спенсер и Сон Кан Хо. Лента была высоко оценена как критиками, так и зрителями.

Следующая англоязычная работа режиссера – трогательная драма "Окча" (2017) с Тильдой Суинтон, Полом Дано, Лили Коллинз, Стивеном Яном, Джанкарло Эспозито и Джейком Джилленхолом – уже боролась за главную награду Канн, однако тогда победу одержал "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда.

Впрочем, настоящие мировую славу и признание ему принесла южнокорейская лента "Паразиты" (2019), снятая на родном языке режиссера, которая получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а впоследствии четыре "Оскара" – за лучшие фильм, режиссерскую работу, оригинальный сценарий и международный фильм. Это была первая лента из Южной Кореи, номинированная на эту премию, да еще и сразу в шести категориях. Также этот фильм вернул веру в то, что неанглоязычные ленты могут не только бороться за "Оскар" в категории лучший фильм, но и побеждать в ней.

В большинстве фильмов Пона Джун-Хо доминируют темы социального неравенства, пагубных последствий деятельности человека для окружающей среды, культа материальных вещей и тому подобное. При этом он смело комбинирует разные жанры в пределах одного фильма, от комедии и романтики до научной-фантастики и криминала. В общем, многое из этого можно увидеть и в "Микки-17" – первом фильме в карьере режиссера через шесть лет после триумфа "Паразитов".

Реакция на фильм

Мировая премьера "Микки 17" состоялась на Берлинском кинофестивале 15 февраля 2025 года, где он получил положительные отзывы критиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 89% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Известно, что через год после выхода романа "Микки-7" Эдвард Эштон опубликовал его сиквел под названием "Блюз антиматерии" – его события происходят через два года после финала первой книги. Впрочем, будут ли снимать по нему второй фильм, пока неизвестно.

Наш вердикт

Сознательно или нет, но в своем новом фильме Пон Джун-Хо очень метко показал то, что происходит в мире в 2025 году – получается, не такая уж и фантастика. Фанатический культ вокруг эгоцентричного политика, красные кепки, политика через социальные сети, попытка сбежать на другую планету (что, впрочем, не меняет того факта, что сами люди являются главной причиной всех бед на Земле), попытки завоевать чужую территорию и даже охота за "редкоземельными металлами" (drill, baby, drill). А еще в кадре неоднократно фигурирует бензопила!

Впрочем, находится здесь место и для чего-то светлого – любви, героизма, вторых шансов и надежды. В конце концов, у фильма – хэппиэнд.

Несмотря на свой хронометраж почти 2,5 часа, фильм пролетает на одном дыхании, даря зрителям широкий спектр эмоций.

И это точно небанальная работа, которая при этом будет понятна как широкому зрителю, так и уважаемым придирчивым критикам.

Общая оценка – 8,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко