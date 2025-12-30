У актера есть собственный благотворительный фонд.

Британского актера и музыканта сьерра-леонского происхождения Идриса Эльбу ("Мандела: Долгий путь к свободе", "Лютер") посвятили в рыцари.

Как пишет The Guardian, в новогоднем списке 53-летнего актера отметили за работу с молодежью и благотворительную деятельность. В частности, награда связана с деятельностью его фонда "Elba Hope Foundation", который поддерживает образование, развитие общин, молодежные инициативы и устойчивое развитие.

Актер отметил, что воспринимает это признание как возможность еще громче говорить о необходимости реальной и долговременной поддержки молодых людей. Вместе с ним высокие награды получили актриса, писательница и комедиантка Мира Сайал, которая стала дамой, а также легендарные фигуристы Джейн Торвилл и Кристофер Дин.

Видео дня

Олимпийские чемпионы 1984 года по фигурному катанию Джейн Торвилл и Кристофер Дин получили звание дамы и рыцаря за заслуги перед спортом и волонтерскую деятельность. Спортсмены назвали награду трогательной и чрезвычайно почетной, отметив, что ее вручение символично совпало с их окончательным прощанием со льдом в этом году.

Идрис Эльба родился 6 сентября 1972 года в Лондоне в семье выходцев из Сьерра-Леоне и Ганы. Мировую известность ему принесла роль наркобарона Стрингера Белла в сериале "Провода", после которой он закрепил статус одного из самых востребованных британских актеров в Голливуде.

Широкой аудитории Эльба также известен по главной роли в сериале "Лютер", за которую получил "Золотой глобус", а также по фильмам "Тор", "Тихоокеанский рубеж", "Безродные звери", "Отряд самоубийц", "Мандела: долгий путь к свободе" и "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Помимо актерской карьеры, он активно работает как продюсер и режиссер, занимается музыкой под псевдонимом DJ Big Driis и участвует в международных социальных и гуманитарных инициативах. В 2019 году Идрис Эльба был назначен послом доброй воли ООН по вопросам сельского развития, а также является основателем благотворительного фонда Elba Hope Foundation, поддерживающего молодежь, образование и развитие общин.

Вас также могут заинтересовать новости: