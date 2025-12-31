Рассказываем, как готовится щедрая кутья - рецепт на молоке, сливках и с добавлением кагора.

В Щедрый вечер, который согласно новому церковному календарю мы отмечаем 31 декабря, традиционно готовят щедрую кутью. В отличие от постной богатой кутьи, которую ели на Рождество, щедрая кутья готовится с добавлением сливочного масла, молока, сливок. Это делает ее "щедрее" и сытнее. Предлагаем на выбор три рецепта этого блюда.

Щедрая кутья из пшеницы на молоке

Традиционная кутья готовится из пшеницы - это символ изобилия, домашнего тепла и семейного благополучия.

Для приготовления понадобятся:

300 г пшеницы;

550-600 мл молока;

40 г меда;

40 г мака;

150 г сухофруктов на выбор (изюм, чернослив, курага и другие).

Пшеницу нужно замочить на 4 часа в воде (можно на ночь). Оставшуюся воду слить, залить зерно молоком и варить до готовности. Добавить к пшенице мед, тертый мак и любимые сухофрукты. Такая кутья получается очень мягкой за счет варки на молоке.

Кутья из перловки на сливках

Эта кутья получается особенно нежной и ароматной благодаря сливкам - сытное и сладкое блюдо, идеально для зимних торжеств и семейных праздников.

Для приготовления будут нужны:

200 г перловки;

100 г мака;

100 г орехов (любых);

100 изюма и 100 г кураги (можно брать любые другие сухофрукты);

2 ст. л. меда;

70 г сливок.

Перловку залить водой в пропорции 1:2 и варить до готовности. Затем влить сливки и проварить еще пару минут - чтобы зерно впитало их. Мак запарить кипятком и растереть в ступке. Орехи и сухофрукты измельчить. Соединить перловку, мак, сухофрукты и заправить медом.

Щедрая кутья из риса с кагором

Кутья из риса довольно популярна ныне. Попробуйте сдобрить ее, кроме сухофруктов и меда, винной ноткой кагора - получается очень необычно.

Для приготовления нужны:

200 г риса;

1/3 стакана изюма + 1/3 стакана кураги (или другие сухофрукты);

1/3 стакана орехов;

2 ст. л. меда;

1 ст. л. кагора;

свежая мята (опционально).

Рис отварить. Изюм и курагу запарить в кипятке на 15 минут. Добавить в рис мед и вино, изюм, измельченные курагу и орехи. Все перемешать и украсить листиками мяты.

