В Щедрый вечер, который согласно новому церковному календарю мы отмечаем 31 декабря, традиционно готовят щедрую кутью. В отличие от постной богатой кутьи, которую ели на Рождество, щедрая кутья готовится с добавлением сливочного масла, молока, сливок. Это делает ее "щедрее" и сытнее. Предлагаем на выбор три рецепта этого блюда.
Щедрая кутья из пшеницы на молоке
Традиционная кутья готовится из пшеницы - это символ изобилия, домашнего тепла и семейного благополучия.
Для приготовления понадобятся:
- 300 г пшеницы;
- 550-600 мл молока;
- 40 г меда;
- 40 г мака;
- 150 г сухофруктов на выбор (изюм, чернослив, курага и другие).
Пшеницу нужно замочить на 4 часа в воде (можно на ночь). Оставшуюся воду слить, залить зерно молоком и варить до готовности. Добавить к пшенице мед, тертый мак и любимые сухофрукты. Такая кутья получается очень мягкой за счет варки на молоке.
Кутья из перловки на сливках
Эта кутья получается особенно нежной и ароматной благодаря сливкам - сытное и сладкое блюдо, идеально для зимних торжеств и семейных праздников.
Для приготовления будут нужны:
- 200 г перловки;
- 100 г мака;
- 100 г орехов (любых);
- 100 изюма и 100 г кураги (можно брать любые другие сухофрукты);
- 2 ст. л. меда;
- 70 г сливок.
Перловку залить водой в пропорции 1:2 и варить до готовности. Затем влить сливки и проварить еще пару минут - чтобы зерно впитало их. Мак запарить кипятком и растереть в ступке. Орехи и сухофрукты измельчить. Соединить перловку, мак, сухофрукты и заправить медом.
Щедрая кутья из риса с кагором
Кутья из риса довольно популярна ныне. Попробуйте сдобрить ее, кроме сухофруктов и меда, винной ноткой кагора - получается очень необычно.
Для приготовления нужны:
- 200 г риса;
- 1/3 стакана изюма + 1/3 стакана кураги (или другие сухофрукты);
- 1/3 стакана орехов;
- 2 ст. л. меда;
- 1 ст. л. кагора;
- свежая мята (опционально).
Рис отварить. Изюм и курагу запарить в кипятке на 15 минут. Добавить в рис мед и вино, изюм, измельченные курагу и орехи. Все перемешать и украсить листиками мяты.
Ранее мы подробно рассказывали, что такое богатая, щедрая, голодная кутья - когда и что готовить.