Обзор фильма "Uncharted: Неизведанное" об охотниках за сокровищами: если не знаком с игрой

10 февраля в украинский прокат выходит приключенческий экшн "Uncharted: Неизведанное" с Томом Холландом и Марком Уолбергом в качестве очаровательного дуэта современных охотников за сокровищами. Фильм снят по мотивам одноименной серии видеоигр, однако отлично "зайдет" и тем, кто не знаком с игровой основой. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Приключенческий экшн "Uncharted: Неизведанное" / Uncharted (США, 2022) входит в число самых ожидаемых киноновинок, которые из-за пандемии коронавируса с серьезным запозданием постепенно добираются до кинотеатров. Причем ждали фильм и фанаты оригинальной серии видеоигр, и поклонники Холланда и Уолберга, и просто ценители добротного зрелищного приключенческого кино. Я как раз попала в категорию зрителей, которые совершенно далеки от волшебного мира видеоигр, а потом перед просмотром задавалась вопросом: "А как фильм "зайдет" тем, кто не знаком с матчастью?". Я даже специально не читала перед просмотром содержание игр, чтобы объективнее оценить, стоит ли идти на фильм, если вы не любитель видеоигр.

О чем фильм "Uncharted: Неизведанное"

Первое, за что стоит похвалить фильм – понятный абсолютно для всех зрителей сюжет. Так, если в случае с той же "Обителью зла", далекие от игр зрители периодически будут ощущать, что что-то упускают, то в "Uncharted: Неизведанное" довольно доходчиво и при этом кратко происходит экспресс-знакомство с основными героями и их целями.

Вот вам главный герой игры и фильма – Нейтан "Нейт" Дрейк. Зрителю сразу выдают все ключевое, что нужно знать о парне: он потомок знаменитого английского исследователя сэра Фрэнсиса Дрейка, у которого тяга к приключениям в крови, а самый дорогой для него человек – пропавший много лет назад старший брат Сэм. Вместе парни-сироты, еще проживая в приюте, грезили приключениями и поисками сокровищ, за которыми, собственно, главный герой и отправится спустя годы, попутно надеясь узнать тайну исчезновения своего брата.

Точно также зритель легко узнает необходимую для развития сюжета информацию о новоиспеченном единомышленнике Дрейка – Викторе "Салли" Салливане, еще одной искательнице приключений Хлое Фрейзер и злодейке Джо Брэддок.

В течение фильма все они, каждый со своей мотивацией, охотятся за бесследно исчезнувшим несколько веков назад "золотом Магеллана". Да, у фильма довольно простой и местами предсказуемый сюжет, действия героев тоже вполне понятны, есть ярко выраженные герои и злодеи, но при этом его все равно интересно смотреть.

Что еще порадовало в "Uncharted: Неизведанное", так это то, что героев не показывают какими-то сверхлюдьми. Наоборот, Нейтан Дрейк, при всей его хорошей физической подготовке, регулярно нелепо падает при погонях, ему нехило достается от противников в драках, да и "провести" его вполне реально.

При этом в фильме нет излишнего пафоса, но зато хватает комических ситуации, благодаря которым смотреть его очень легко – два часа экранного времени пролетают на одном дыхании. Ну а некоторые сцены и вовсе заставят вас умилиться. Один только котик чего стоит!

Насколько фильм соответствует канону игры Uncharted

Хоть "Uncharted: Неизведанное" и не ориентирован только на фанатов игры, уже после просмотра фильма мне пояснили знатоки, что и у них здесь будет несколько поводов для радости.

Сюжет фильма не привязан к конкретной части игры, однако имеет немало отсылок. С одной стороны, он показывает начало истории Дрейка, знакомит его самого и зрителя с другими персонажами, однако часть сцен позаимствована из других частей игры, в том числе из последней на данный момент четвертой.

Кроме того, в фильме есть довольно милое камео, которое наверняка порадует фанатов игры – в одной из сцен появится актер Нолан Норт, озвучивающий Нейтана Дрейка во всех частях игры Uncharted.

Картинка и звук

С картинкой и звуком у фильма тоже все в порядке. Здесь есть зрелищные драки и погони, отлично прописаны детали, а события разворачивают в разных уголках Земли – от Барселоны до Филиппин. Все показано настолько красиво, что вам наверняка захочется и самим отправиться в путешествие.

За музыку к "Uncharted: Неизведанное" отвечал композитор Рамин Джавади, известный благодаря музыке к фильмам "Варкрафт", "Железный человек" и "Тихоокеанский рубеж", а также телесериалам "Побег", "Игра престолов", "Штамм" и "Мир Дикого запада". Здесь больше нечего добавить, все же, уровень есть уровень.

Ну а украинский дубляж – как всегда шедеврален. Будете удивлены, как лихо в фильм вкрутили несколько "культовых" в народе выражений.

Актерский состав

Также стоит похвалить актерский состав фильма, которому удалось создать достаточно харизматичных персонажей, даже если это отъявленные негодяи. Роль Нейтана Дрейка исполнил "паучок" Том Холланд, который в последние годы пользуется безумной популярностью, которую еще больше укрепил недавний "Человек-паук: Нет пути домой". Для роли Дрейка относительно миниатюрный актер заметно подкачался и усердно тренировался, в том числе во время первого локдауна, когда съемки фильма были остановлены на целых четыре месяца. А благодаря танцевально-акробатическому прошлому актер смог выполнять многие сложные трюки.

Роль его наставника Виктора "Салли" Салливана, к которому в играх Дрейк относится как к отцу, досталась человеку-харизме Марку Уолбергу ("Боец", "Третий лишний", "Трансформеры"). В целом, Холланд-Уолберг сумели сформировать весьма успешный тандем, в котором они то доверяют, то не доверяют друг другу, подшучивают та помогают, порой разговаривая по душам.

Также в фильме есть два женских персонажа, позаимствованных из игры. Во-первых, это романтический интерес Нейта и по совместительству охотница за сокровищами Хлоя Фрейзер, роль которой исполнила София Али. Актриса уже имеет довольно насыщенную кинобиографию, впрочем, наш зритель мог видеть ее разве что в сериале "Анатомия Грей".

Во-вторых, это наемница Джо Брэддок, у которой явно что-то было в прошлом с Салли. Сейчас она работает на представителя влиятельного дома Монкада (Антонио Бандерас), который готов пойти на все, чтобы получить сокровища. Роль Брэддок досталась Тати Габриэлле, которую вы можете знать по роли лидера "Вещих сестер" Пруденс Блэквуд в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины" и третьему сезону сериала "Ты".

Причем обе девушки в фильме легко дают фору кому угодно, являются самостоятельными персонажами, а не дополнениями к мужчинам. Они дерутся, хитрят, командуют, но при этом не используют излишнюю сексуальность в качестве основного оружия, как, например, Галь Гадот в "Красном уведомлении".

О режиссере

Поставил фильм американский режиссер Рубен Флейшер. Изначально он начинал свою карьеру как режиссер рекламы и видеоклипов, в том числе поработав с M.I.A., Dizzee Rascal, Electric Six, Major Lazer и многими другими.

Дебютировал как кинорежиссер он в 2009 году с комедийным фильмом ужасов "Добро пожаловать в Zомбилэнд", который получился коммерчески успешным и получил хорошие отзывы. Дальше была работа над комедийным боевиком "Успеть за 30 минут", криминальным триллером "Охотники на гангстеров", первым "Веномом" и второй частью "Зомбиленда".

Сцена после титров

Не спешите вставать со своего кресла сразу после окончания фильма, ведь в конце еще есть сцена после титров. И нет, речь не о той короткой сцене из тюрьмы. После первой половины титров, которые, к слову, сами по себе довольно симпатичные, зрителей ждет полноценная сцена после титров, намекающая на то, что у "Uncharted: Неизведанное" вполне может быть продолжение, если он хорошо проявит себя в прокате. В качестве приглашенной звезды здесь – датский актер Пилу Асбек, известный по роли Эурона Грейджоя в сериале "Игра престолов". А еще эта сцена ну очень умилительная! Не пожалеете! Вторую часть титров можете уже не отсиживать в зале – в самом конце уже никаких дополнительных сцен не будет.

Вердикт

"Uncharted: Неизведанное" – это своего рода осовремененный вариант Индианы Джонса и Лары Крофт. Если вы любите такие фильмы, значит, вам понравится. Здесь есть, все, что нужно зрителю, который приходит в кинотеатр в поисках добротного развлекательного кино и хорошего настроения – интересная, но не слишком сложная история, харизматичные персонажи в исполнении отличных актеров и актрис, красивая картинка, хороший звук, а еще много по-доброму юморных моментов и отсутствие излишнего пафоса.

Общая оценка – 9 из 10.

Марина Григоренко