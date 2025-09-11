УНИАН делится впечатлениями о первом полнометражном художественном фильме о Казимире Малевиче.

11 сентября 2025 года в прокат вышла украинская биографическая драма "Малевич", рассказывающая о жизни выдающегося художника-авангардиста родом из Киева, которого россияне нагло присвоили себе. Какой получилась картина и чего ей не хватает, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

О том, что в Украине снимут полнометражный художественный фильм о знаменитом художнике-авангардисте первой половины 20-го века Казимире Малевиче стало известно еще летом 2020 года, впрочем до съемок дело дошло лишь спустя два года, уже после начала полномасштабной войны России в Украине. Это кардинально повлияло на сюжет, но на выходе оказалось довольно спорным решением, которое к тому же аукнулось авторам фильма еще и из-за скандала вокруг одного из актеров (но об этом чуть позже).

О чем новый фильм

Казимир Малевич – это персона, которая не нуждается в дополнительном представлении. Если вы даже не знакомы глубоко с его жизнью и творчеством, то вы точно хоть раз в жизни слышали о его знаменитом "Черном квадрате". Однако у многих людей, как украинцев, так и иностранцев, настоящее удивление вызывает тот факт, что на самом деле Малевич родился в Киеве. Более того, сам он себя называл или поляком, или украинцем. Тем не менее, советская власть, несмотря на то, что сама жестко преследовала художника, впоследствии всячески присваивала его себе, когда произведения Малевича стали востребованы за рубежом. Поэтому украинский фильм "Малевич" ставит своей целью восстановить эту историческую несправедливость.

Видео дня

Картина охватывает три ключевых периода из жизни Малевича – успех и первое неповиновение системе в российском Санкт-Петербурге в середине 1910-х годов, преподавание в Беларуси и обострение конфликта с властями в 1920-х годах и драматическое возвращение в Киев в 1930-х годах, когда Украину опустошал устроенный советскими властями голод. Все это отражалось в творчестве художника и ставило под угрозу его жизнь. Малевич не хотел идти на сделку с властями (и совестью) и работать под их заказ, а вместо этого безуспешно пытался уехать в Европу.

Однако фильм имеет и вторую сюжетную линию, которую режиссер Дарья Онищенко ("Истальгия", "Забытые") решила добавить уже после 2022 года – современную, вдохновленную большой войной в Украине. И именно этот ход вызвал довольно неоднозначную реакцию среди многих критиков и зрителей.

Сама Онищенко объясняла, что во время работы над фильмом трагическая современность, в которой российский империализм до сих пор пытается уничтожить украинцев, настолько проникла в жизнь съемочной группы, что они уже не могли не запечатлеть это на пленку.

Впрочем, на наш взгляд, реализовано это было не очень – если режиссерское решение с кадрами, на которых картины Малевича "оживают" на покрытых воронками от снарядов полях или среди истерзанных поселков, выглядит интересным, то история современной пары влюбленных кажется несколько притянутой за уши. Без нее можно было бы вполне обойтись, ну или сделать более логичную привязку к основному сюжету.

Еще больших проблем команде добавил тот факт, что украинского военного, приехавшего в гости к своей возлюбленной, в этой современной сюжетной линии сыграл актер Константин Темляк, который в конце лета 2025 года попал в громкий скандал из-за обвинений в его адрес в домашнем насилии и сексуальных преследованих. Дошло даже до призывов вырезать его из фильма, но режиссер отказалась, продолжая стоять на своем, что эти сцены важны для сюжета.

Актеры и персонажи

В целом же у "Малевича" мощный актерский состав, с очень талантливыми исполнителями. Однако, к сожалению, большинству актеров не хватило экранного времени, чтобы полностью раскрыть своих персонажей.

Главную роль в фильме сыграл актер театра Виталий Ажнов, известный по ролям в громких спектаклях "Калигула", "Мария Стюарт" и "Макбет". Также зрители могли видеть его в сериалах "И будут люди" и "Кофе с кардамоном". "Малевич" стал для него первой главной ролью в полнометражном кино.

Также среди каста – Ирма Витовская-Ванца ("Мои мысли тихие"), Кристина Федорак ("Перевозчица"), Марина Кошкина ("Каховский объект"), Дарья Творонович ("Валерия выходит замуж"), Алексей Горбунов ("Дикое поле") и Александр Рудинский ("Камень, ножницы, бумага", сериал "Агентство").

Ну а настоящим открытием для многих зрителей стал непрофессиональный актер Александр Новиков, который воплотил образ главного творческого соперника Малевича – художника и скульптора Владимира Татлина. Оба художника на протяжении всего своего творчества пытались превзойти друг друга, однако также между ними было гораздо больше общего, чем они сами могли представить. Создатели фильма отмечают, что во время кастинга Новиков настолько поразил команду – как своей экспрессией, так и внешним сходством с Татлиным, что обошел многих других, более именитых претендентов. Более того, в феврале 2025 года он получил премию "Черный лотос" (отмечает актеров, режиссеров, сценаристов, драматургов кино и театра, которые были активными в 2024 году) как лучший актер второго плана.

Реакция на фильм

Фестивальная премьера фильма состоялась на киевском кинофестивале "Молодость" осенью 2024 года. После этого показы ленты также проходили за рубежом – в Италии, Германии, Бразилии.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов.

Наш вердикт

"Малевич" – твердый середнячок на украинских больших экранах, в пользу просмотра которого говорит много аргументов. Он рассказывает о действительно интересной личности, восстанавливает историческую справедливость и имеет ряд оригинальных решений в плане съемки. В фильме сыграли талантливые актеры, а также прекрасно были воспроизведены костюмы и декорации.

При этом после просмотра у большинства зрителей наверняка возникнет желание чуть больше узнать о Малевиче и его творчестве – а это значит, что свою просветительскую функцию картина выполнила.

Однако вместе с тем изложение фильма кажется несколько поверхностным и незавершенным. Хотелось бы немного большего раскрытия личностей самого Малевича и других персонажей, а также их мотиваций, предысторий и эпилогов. При этом из полутора часов экранного времени добрых 20 минут "съедает" аллюзия на современность – возможно, именно эти сцены "украли" время у тех моментов из жизни самого Малевича, которые остались нераскрытыми. К тому же, в некоторых моментах переходы между современностью и историей выглядели довольно сумбурно.

Кроме того, есть вопросы к гриму – события фильма охватывают период около 15-20 лет, однако сам Малевич фактически не меняется визуально. А, между там, в 1930-х годах ему было уже более 50-ти лет, и события последних лет однозначно оставили свой след на его внешности. Однако визуально Виталий Ажнов выглядел на протяжении всего фильма практически одинаково.

Ну и отдельно хотелось бы остановиться на интимной сцене в самом начале фильма, с участием уже упомянутого выше печально известного Константина Темляка (которая, будем честны, не выглядит привлекательно и страстно). Пока в иностранном кино постепенно отходят от вставки "взрослых" сцен без крайней необходимости, в украинском кино физическую близость все чаще изображают во всех деталях даже там, где это совсем необязательно, ведь существует множество других способов изобразить сильные чувства между героями – возможно, авторы, воспитанные в постсоветском обществе, считают это смелым шагом, но на самом деле это далеко не всегда уместно. И нет, это не ханжество с нашей стороны – та же сцена с тепловизором и обнаженными телами выглядит довольно органично и эстетично.

А вот за что стоит особенно похвалить создателей фильма, так это за маркетинговую кампанию – они действительно не поленились поработать над представлением своего проекта на разных площадках и коллаборациями. Например, в Киеве еще с конца августа 2025 года начал курсировать арт-вагон метро, посвященный Малевичу. Также у "Малевича" есть совместные кампании с крупными торговыми сетями, рестораторами, производителями красок, косметическими брендами и даже дизайнером Андре Таном. Все это однозначно делает фильм более узнаваемым.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов сентября 2025 года.