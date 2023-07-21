Актуально, как никогда: обзор фильма "Оппенгеймер" от Кристофера Нолана

20 июля 2023 года в украинский прокат вышла биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" об "отце атомной бомбы". Почему этот фильм смело может претендовать на звание одного из лучших в этом году, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Оппенгеймер" (Oppenheimer).

О режиссере

Британец Кристофер Нолан считается одним из самых кассовых, самых известных и самых влиятельных кинематографистов современности. И как бы кто к нему не относился – восторженно или скептически – каждая его новая работа всегд вызывает безумный ажиотаж.

Стиль Нолана всегда узнаваем. В первую очередь, благодаря визуальной части, для которой характерны приглушенные тона, масштабные сцены, стильные герои и внимание к деталям. Также для его фильмов чаще всего характерны нелинейное повествование и научно-фантастическая основа. В звуковом оформлении Нолан предпочитает медленное атмосферное оркестровое сопровождение, а еще большое внимание режиссер уделяет диалогам.

Свой первый полнометражный фильм – неонуарный триллер "Преследование" – Нолан представил в 1998 году, чем сразу же привлек внимание критиков. Спустя два года он выпустил психологический триллер "Помнить" на основе рассказа своего младшего брата Джонатана (который является соавтором нескольких фильмов своего старшего брата) с Гаем Пирсом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях. Фильм стал поворотным в карьере Нолана, принеся ему признание критиков и множество престижных наград и номинаций, среди которых – номинация на "Оскар" для братьев Ноланов в категории "Лучший оригинальный сценарий".

На данный момент в послужном списке Кристофера Нолана 11 фильмов, среди которых трилогия о Бэтмене (2005, 2008, 2012) с Кристианом Бэйлом, "Начало" (2010), "Интерстеллар" (2014), "Дюнкерк" (2017) и "Тенет" (2020). Все они были положительно приняты критиками, принесли значительные кассовые сборы и получили множество наград и номинаций. "Оппенгеймер" стал его 12-й режиссерской работой, и некоторые из критиков уже успели окрестить фильм лучшей работой режиссера.

О чем фильм

Наверное, когда в 2021 году Нолан объявил, что его следующий фильм будет посвящен американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, которого называют "отцом атомной бомбы", он еще не осознавал, что в 2023 году, когда фильм попадет на экраны, он будет настолько актуальным.

Фильм снят на основе биографической книги "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера", написанной Каем Бердом и Мартином Дж. Шервином и выпущенной в 2005 году. В 2006 году книга была награждена Пулитцеровской премией. Это первый биографический фильм в карьере Нолана.

Поскольку это фильм-биография, в принципе, никакой интриги в отношении сюжета здесь нет. И, тем не менее, Нолану удалось удивить зрителя подачей. Нолан не стал делать очередной трехчасовой занудный байопик "от начала до конца", а вместо этого прибег к своему любимому приему с нелинейным повествованием.

С одной стороны, фильм рассказывает о карьере Оппенгеймера – от его обучения в Кембридже и преподавания в Европе до работы над программой разработки ядерного оружия в США под названием "Манхэттенский проект", непосредственно испытания ядерной бомбы и осознания того, что он натворил. С другой стороны, фильм затрагивает его личное – Оппенгеймер имел довольно сложный характер, и в нем одновременно уживались типичный замкнутый ученый и завсегдатай левацких тусовок и бабник. Его брак был далек от идеала, он вряд ли был хорошим отцом, а еще он умел наживать себе врагов.

Собственно, отношения с одним из таких врагов и вылились в чрезвычайно удачное обрамление фильма в виде судебной драмы. По ходу сюжета зритель постоянно переносится в маленькую комнатку, в которой закрытая правительственная комиссия должна определить, не является ли Оппенгеймер, которого еще несколько лет назад вся Америка вознесла едва ли не до статуса бога, шпионом Советского Союза – именно в этот период в США было антикоммунистическое обострение, когда враги государства мерещились всюду. Произошло это с легкой подачи бизнесмена и политика Льюиса Штрауса, которого за несколько лет до этого Оппенгеймер публично унизил. Штраус разработал почти идеальный план "холодной мести", который лишил Оппенгеймера его статуса, влияния и работы почти до конца его жизни.

При этом "Оппенгеймер", в том числе через визуальную составляющую, несет мощный антиядерный месседж, давая понять, что использовав ядерную бомбу против Хиросимы и Нагасаки, американцы не столько завершили Вторую мировую войну, сколько запустили новую – спровоцированная этим гонка вооружения впоследствии вылилась в то, что мы имеем сегодня, почти 80 лет спустя: реально существующую угрозу ядерной войны и сверхмощное оружие в руках сумасшедшего кремлевского карлика.

Смотреть "Оппенгеймера" – сплошное эстетическое удовольствие. Традиционно для себя, Нолан выстроил масштабную картинку, снятую на пленку IMAX принципиально без использования компьютерной графики. Да, все спецэффекты в фильме – реальные, и даже ядерный взрыв, для изображения которого команда фильма разработала специальную взрывную смесь. Часть сцен режиссер снял на черно-белую пленку, а остальные – в традиционной приглушенной гамме, чем удачно передал атмосферу 30-50-х годов. Также очень удачно были отражены галлюцинации и видения, преследовавшие Оппенгеймера на протяжении всей жизни.

Невероятно атмосферную музыку к фильму написал шведский композитор Людвиг Геранссон, который в свое время написал саундтрек к нолановскому "Тенету", а также фильмам "Крид", "Черная пантера" (за этот фильм он получил "Оскар"), "Веном" и первому сезону сериала "Мандалорец".

Кто в главных ролях

Конечно, как обычно и бывает в фильмах Нолана, немалая заслуга за успех фильма лежит на актерах, которых режиссер отбирает с особым усердием. И хотя обычно он очень постоянен в своих предпочтениях, поэтому множество актеров кочуют у него из одного фильма в другой, на этот раз он получил больше новых имен, в то время как из предыдущих работ появилось не так много актеров.

Впрочем, на главную роль Нолан таки выбрал своего давнего любимчика – ирландского актера Киллиана Мерфи, которого наш зритель больше всего знает по сериалу "Острые козырьки" (а мы же любим его за более ранние работы вроде "28 дней спустя", "Пекло" и "Завтрак на Плутоне"). При этом до этого Мерфи появлялся у Нолана лишь на второстепенных ролях. Так, он сыграл доктора Джонатана Крейна в нолановской трилогии о Бэтмене "Темный рыцарь", а также в фильмах "Начало" и "Дюнкерк". В этот же раз Нолан решил использовать талант Мерфи на полную! И то, как актер перевоплотился в своего персонажа, заслуживает, по крайней мере, номинации на "Оскар". Для этой роли актер заметно похудел, при этом сумев прекрасно изобразить Оппенгеймера на разных этапах его жизни – от студенчества до старости.

"Сценарий "Оппенгеймера" нуждался в огромном актерском составе, чтобы сыграть десятки персонажей, изменивших мир в 20-м веке. Киллиан Мерфи, сыгравший Роберта Оппенгеймера, был центральной фигурой фильма. Однако я понимал, что Киллиану рядом потребуются актеры, которые могли бы бросить ему вызов. В истории с таким количеством разных лиц каждый из героев должен был иметь свою особенность и вызывать доверие у зрителей, когда те будут созерцать на них с больших экранов. Поэтому для этой миссии нам удалось собрать феноменальный каст", – рассказал Кристофер Нолан в видеоролике о съемках фильма.

Очень приятно удивил Роберт Дауни-младший – мы уже даже подзабыли, что он может играть кого-то еще кроме Тони Старка! Он был действительно очень убедителен в роли подлого манипулятора с маниакальной жаждой власти Льюиса Штрауса, который ради банальной мести решил уничтожить Оппенгеймера.

Также важное место в сюжете фильма сыграли главные женщины в жизни ученого – его жена Китти с безудержной тягой к алкоголю и острым нежеланием воспитывать детей, а также любовница Джин Татлок, чьи связи с Коммунистической партией США были использованы в качестве доказательства против Оппенгеймера во время слушаний в 1954 году. Их роли уверенно вытянули Эмили Блант ("Тихое место", "Круиз по джунглям") и Флоренс Пью ("Черная вдова", "Солнцестояние", "Чудо").

Еще одна "большая" роль в фильме досталась Мэтту Дэймону ("Умница Уилл Хантинг", "Одиннадцать друзей Оушена", "Марсианин"), который великолепно изобразил генерала инженерного корпуса армии США Лесли Гровза, который вместе с Оппенгеймером возглавлял "Манхэттенский проект". Кстати, до этого Дэймон уже работал с Ноланом над фильмом "Интерстеллар".

Кроме того, из предыдущих работ режиссера сюда перешли Кеннет Брана ("Дюнкерк", "Тенет"), сыгравший датского физика Нильса Бора, и Гэри Олдмен (трилогия "Темный рыцарь"), которого почти не узнать в роли 33-го президента США Гарри Трумэна.

На остальные второстепенные и даже эпизодические роли, большинство из которых имеют реальных прототипов, Нолан пригласил тоже не последних людей в Голливуде – Джош ГХартнетт, Рами Малек, Дэйн Де Гаан, Бенни Сафди, Кейси Аффлек, Мэттью Модайн, Маттиас Швайгхефер, Джеймс Д'Арси, Густаф Скашгорд, Тони Конти, Дэвид Дастмалчян, Джейсон Кларк... В общем, если мы будем перечислять всех, да еще и указывая, кого и как они сыграли – эта статья никогда не закончится.

Релиз и реакция на фильм

Конечно, говоря о выпуске "Оппенгеймера" мы не можем обойти стороной интернет-феномен "Барбенгеймера". Дело в том, что фильм Нолана вышел в один день с другим претендентом на звание главного фильма года –романтической комедией Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом (нашу рецензию вы уже можете почитать по ссылке). Едва стало известно, что оба фильма выйдут одновременно – сеть заполонили всяческие коллажи и шутки на эту тему, а также конспирологические теории, почему так произошло. Одна из них – месть Кристоферу Нолану от кинокомпании Warner Bros, которая выпустила "Барби". Режиссер сотрудничал с WB с 2002 года, однако "черная кошка" между ними пробежала в 2020 году, когда Нолан раскритиковал студию за выпуск его "Тенета" на стриминговом сервисе HBO Max одновременно с релизом в кинотеатрах в разгар пандемии коронавируса. Мол, так киностудия "убивает" настоящий дух кино. Тогда же режиссер решил разорвать сотрудничество с Warner Bros. Так это или нет – мы не вряд ли узнаем, однако факт остается фактом: WB проводит гораздо более агрессивную маркетинговую кампанию "Барби" по сравнению с тем, как Universal продвигает "Оппенгеймер".

Премьера "Оппенгеймера" состоялась 11 июля в Париже (на два дня позже, чем "Барби"). И критики, и зрители очень высоко оценили новинку. Так, на IMDb у фильма впечатляющие 9 баллов из 10 на основе 30 тысяч отзывов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 93% одобрения от критиков и 94% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинозрители оценили его в 90 баллов из 100 с пометкой Must See, а широкая аудитория – на 9,1 балл из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

Наш вердикт

"Оппенгеймер" – это фильм, который однозначно стоит посмотреть, причем на большом экране в кинотеатре. Это фильм, который имеет все шансы получить статус лучшего фильма года по всем показателям, и который сейчас является актуальным, как никогда.

И чисто по субъективному мнению автора этого обзора, "Оппенгеймер" все же с небольшим отрывом побеждает в битве с "Барби". Но вы сходите посмотрите оба фильма, ведь каждый по-своему отличный получился, просто они совершенно разные.

Общая оценка – 9 из 10 баллов.

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Марина Григоренко