1 октября 2025 года в кинотеатрах стартовали показы украинского антисоветского зомби-хоррора "Каховский объект". Каким получился второй фильм из серии "Киногероини темных времен" и сумел ли он учесть ошибки "Конотопской ведьмы", читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В 2023 году украинская кинокомпания FILM.UA Group представила первый тизер фильма ужасов "Конотопская ведьма", который по своей концепции сочетал события после полномасштабного российского вторжения в Украину с мистической составляющей. По его сюжету, древняя ведьма из Конотопа Елена уже давно отреклась от своих сил ради обычной жизни с любимым мужчиной. Впрочем, когда россияне убили его в начале большой войны, она стала на путь кровавой мести.

Фильм вышел в украинский прокат летом 2024 года, и, хотя и был довольно успешным в прокате, получил неоднозначные реакции как от критиков, так и от зрителей. Несмотря на интересную задумку, как часто бывает с украинским кино, "Конотопскую ведьму" погубила реализация – ленту критиковали за все: за слабый и затянутый сюжет, за плохо прописанных персонажей и актерскую игру, за грим и спецэффекты, а, главное, за слишком сильную ретравматизацию зрителя.

Впоследствии стало известно, что планируется снять целый цикл украинских фильмов ужасов под названием "Киногероини темных времен". Уже в начале 2025 года FILM.UA Group анонсировала свой следующий проект из этого цикла – военный зомби-хоррор "Каховский объект". За работу над ним взялась та же команда, которая создавала "Конотопскую ведьму" – продюсер Ирина Костюк, исполнительный продюсер Александра Лозинская и сценарист Ярослав Войцешек.

А вот режиссера команда решила сменить – если "Конотопскую ведьму" снимал Андрей Колесник, который до этого работал над телесериалами ("Дежурный врач", "Женский доктор"), то "Каховский объект" поручили Алексею Тараненко, для которого это был второй полнометражный фильм после черной комедии "Я работаю на кладбище" 2021 года. Поскольку последний был довольно тепло воспринят как критиками, так и зрителями, "Каховский объект" ожидали со сдержанным оптимизмом.

О чем фильм

События фильма происходят уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После того, как оккупанты взорвали в июне 2023 года Каховскую ГЭС в Херсонской области, на поверхность всплыли многие похороненные тайны. Среди них – загадочный бункер, к которому начали проявлять интерес как сами россияне, так и украинцы.

Украинская военная с позывным "Мара" отправляется на поиски своего брата, который спустился в этот бункер несколько дней назад, после чего с ним пропала связь. Сопровождать ее в этой миссии соглашаются опытные бойцы "Шмель" и "Монах", а также молодой "Вакула". Спустившись под землю, они сразу понимают, что легкой прогулки им не светит.

Оказывается, что в советское время, еще в 1950-е годы, в этом бункере проводились опыты над людьми – там хотели создать суперсолдат, как физически сильных, так и способных влиять на сознание людей. Однако эксперимент вышел из-под контроля, а после того, как над ним искусственно создали Каховское водохранилище, полчища живых трупов оказались погребены под водой. И вот они снова оказались на свободе.

Теперь украинские военные, которые оказались в этой ловушке, должны довериться друг другу не только чтобы выжить, но и чтобы спасти мир от новой угрозы.

Актеры и персонажи

Главную роль в фильме сыграла актриса Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Марина Кошкина, которая в последнее время все больше появляется на экранах – ее можно было видеть в недавних лентах "Снайпер. Белый ворон", "Дом "Слово": Бесконечный роман" и "Малевич". Ее "Мара" была вдохновлена реальными украинскими женщинами-военнослужащими и является их собирательным образом – среди них поэтесса, волонтер и боевой медик Ярина Черногуз, боевой медик Оксана Ток, пресс-офицерка Нава и санитарка-инструктор Марьяна "Мара" Нечипоренко. Для этой роли Кошкина также прошла военную подготовку и училась обращаться с оружием.

"Я впервые воплощаю образ военной и это очень ответственно. Когда я смотрю на наших женщин-военных, у меня не возникает другого слова, кроме как супергероиня. Они крутые. Моя задача создать такую героиню, чтобы она была крутая и вдохновляла наших людей дальше поддерживать друг друга там, где они есть, – каждый на своем месте", – делилась ранее впечатлениями Кошкина.

Роль "Шмеля", которого с "Марой" связывает прошлое, сыграл актер-военный Владимир Ращук ("Черный ворон", "Конотопская ведьма", "Пограничники"), который помог команде более реалистично изобразить украинских бойцов.

"Когда я прочитал сценарий, я понял, что здесь должно быть слаженное подразделение, которое должно все понимать с полуслова. Я понимаю, что для киносообщества эта правда не очень важна, они могут забить на это. Для меня это принципиальные вещи. Тогда мы договорились, что сначала я, а потом еще привлек своих побратимов, инструкторов, – делаем обучение. И могу сказать, что я достиг своего: военную правду в основном удалось сохранить", – рассказал он.

Также в фильме сыграли Александр Яцентюк / "Монах" ("Памфир"), Дмитрий Павко / "Ветер", брат "Мары" ("Пограничники", "Поезд в 31 декабря"), Михаил Дзюба / "Вакула" ("Короли рэпа"), Андрей Подлесный / "Шева" ("МУР. Ты [РОМАНТИКА] в кино") и Орест Пасечник / "Бум" (сериал "И будут люди").

Особенно стоит отметить игру Андрея Жилы ("Буча", сериал "Ученица Мольфара"), воплотившего образ фаната Советского Союза Владимира Карлова, которого украинские военные встретили в бункере. Он натуралистично изобразил типичного адепта "русского мира" – упрямого, подлого и одновременно жалкого. Сам актер во время официальной украинской премьеры фильма пошутил, что специального сбрил усы и состриг волосы, чтобы люди на улицах его не ненавидели.

Ну и, конечно, нельзя обойти стороной самих советских живых мертвецов – одновременно в кадре снималось до 30 зомби, для которых создали 100 уникальных образов с использованием различных техник: маски, накладки и специальный грим.

Наш вердикт

"Каховский объект" – это такая себе бюджетная версия "Ущелья", "Оверлорда" и "Обители зла", приправленная украинским колоритом и военным юмором.

В отличие от "Конотопской ведьмы", здесь более сдержанно показывали на экране преступления россиян, хотя кровавых сцен в ленте и хватало. Также фильму удалось избежать чрезмерных пафоса и драматизма.

Это скорее развлекательное кино, приятным бонусом в котором идет уничтожение советчины.

При этом фильм не лишен неожиданных сюжетных поворотов, и даже мистическая составляющая туда вплетена более-менее логично (хотя местами в фильме все же перемудрили).

Но есть вопросы к визуальной части – конечно, украинскому кино с его скромными бюджетами (даже для такого гиганта как FILM.UA Group) трудно тягаться с многомиллионными блокбастерами. Где-то грим подводит, где-то графика, где-то картинка напоминает музыкальный клип начала нулевых, но в данном случае это не настолько раздражает, чтобы портить всю ленту.

В целомм, "Каховский объект" вряд ли будет претендовать на высокое место в рейтинге лучших фильмов в истории украинского кино, однако он вполне способен принести положительные впечатления зрителю.

Дополнительную аудиторию в кинотеатры также может привлечь саундтрек в исполнении легенд украинского рока, гуцул-метал группы KARNA – специально для фильма музыканты записали песню "Атомы" и наконец-то получают вполне заслуженное признание после многих лет в андеграунде.

Кстати, в конце фильма есть небольшая сцена после титров, которая намекает на возможный кроссовер – по крайней мере, в планах у создателей франшизы он есть.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

