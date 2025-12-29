Мужчина записал видеообращение в военной форме.

Украинский юморист и блогер Кирилл Ганин официально сообщил о мобилизации в Вооруженные силы Украины.

Мужчина, который ранее только отшучивался на эту тему, решил дать серьезный комментарий. Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте короткое видеообращение к подписчикам, в котором подтвердил, что присоединился к украинской армии. Кроме того, комик поделился комментариями, которые ему оставляли люди, не поверившие в его мобилизацию:

"Я видел эти комментарии. У каждого свои способности - одни работают, а другие хейтят. И что интересно, вторые всегда считают себя более занятыми. Я принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Не для хайпа, не для ролика и не потому, что это кому-то надо. Это мое решение. Мое "надо". Я вас всех услышал, а теперь иду делать то, на что решился".

Напомним, информация о мобилизации Кирилла Ганина появилась в СМИ в начале зимы - согласно сообщениям, именно тогда его "доставили в Святошинский территориальный центр комплектования" в Киеве.

Впоследствии комик опубликовал в сети ряд юмористических видео о мобилизации и попытках покинуть страну через реку, так и не объяснив подписчикам, действительно ли он мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

