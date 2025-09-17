Лента является изящным сочетанием черной комедии и светлой драмы.

2 октября 2025 года в украинский прокат выходит фильм-фаворит Каннского кинофестиваля и Sundance "Прости, детка" (Sorry, Baby) с впечатляющим рейтингом 97% "свежести" на Rotten Tomatoes.

Эта комедийная драма является режиссерским и сценарным дебютом франко-американской актрисы Евы Виктор, ставшей известной после сериала Showtime "Миллиарды", где она исполнила роль дерзкой зумерки-брокера Райан.

Лента "Прости, детка", взятая на мировую дистрибуцию культовой студией А24, стала сенсацией на нынешнем Sundance – самом престижном фестивале независимого кино, после участия в котором фильм попал в программу "Двухнедельник режиссеров" Каннского фестиваля, что является беспрецедентным, ведь обычно Канны принимают только первые премьеры. В Украине фильм впервые показали летом на Фестивале зрительского кино "МиколайчукOpen" в Черновцах.

УНИАН вместе с дистрибутором "Прости, детка" в Украине, компанией Adastra Cinema, рассказывает, почему не стоит пропускать в кино эту проницательную ленту, которая является изящным сочетанием черной комедии и светлой драмы.

О чем фильм

Агнес (Ева Виктор) – молодая девушка с острым умом, хорошим чувством юмора и привычными жизненными хлопотами. Однако несколько лет назад с Агнес случилось нечто страшное – то, что они с ее ближайшей подругой Лидией (Наоми Аки из фильмов "Моргни дважды", "Уитни Хьюстон: Я хочу с кем-то потанцевать" и "Мики 17") называют "плохой вещью". Между будничными делами, встречами и работой преподавателем литературы в вузе Агнес пытается осмыслить, что именно произошло, и как ей с этим справиться. "Иногда вы думаете о бездне, иногда – нет, – говорит она случайному прохожему, – но жизнь идет...".

Личная боль, которая заставила стать сценаристкой и режиссером

Сценарий "Прости, детка" Ева Виктор начала писать во время пандемии, изолировавшись в хижине в лесах штата Мэн. "В какой-то момент я поняла, что пишу фильм, который, как мне казалось, был нужен мне тогда, когда я сама оказалась в подобном Агнес кризисе", – говорит Виктор, которая, по ее словам, как и ее героиня, пережила опыт сексуального насилия.

"Я не хотела конкретно писать о насилии или нападении, а вместо этого стремилась исследовать, как человек исцеляется. Больше всего меня интересовало погружение в то ощущение, когда ты "застреваешь" – видишь, как люди, которых ты любишь, двигаются дальше, пока ты все еще погружена в ту плохую вещь, что с тобой произошла. Я начала писать это для человека, которым я была раньше", – поделилась режиссер.

История "Прости, девтка" посвящена глобальным вопросам, которые поднимает психологическая травма: что в нас меняется, когда плохие воспоминания поселяются в теле? Почему мы оплакиваем того человека, которым могли бы стать, если бы не то, что с нами случилось? Как мы движемся вперед по пути, который может не быть похожим на тот, который мы себе представляли раньше?

Нелинейное повествование и смех сквозь слезы

Сосредоточив историю на человеке, который "застрял", Ева Виктор разделила фильм на пять разделов, прыгающих во времени, ведь исцеление от психологической травмы обычно идет нелинейно. Каждая из глав концентрируется на определенном жизненном моменте, которые отражают переход Агнес от оплакивания одной концепции своей жизни к открытости для новой.

Но Ева Виктор категорически не хотела погружать свою героиню в пафос, трагедию и позицию жертвы, и именно поэтому, несмотря на тяжелую тему, этот фильм полон юмора. Именно юмор служил основным двигателем темпа и структуры всего киноповествования: Агнес не может не быть смешной, даже когда все идет наперекосяк. И режиссер умело использует комедийные элементы в фильме для того, чтобы исследовать, как юмор может быть как щитом, так и окном в эмоциональный хаос героини.

"Смешные моменты в фильме никогда не умаляют важность опыта или травмы Агнес, – подчеркивает Виктор. – Комедия здесь всегда высмеивает тех, кто имеет власть, – тех, кто груб или жесток к Агнес; или же комедия подчеркивает абсурдность того, через что проходит героиня".

"Оскароносный" продюсер

Когда сценарий "Прости, девочка" был готов, Ева Виктор отправила его Барри Дженкинсу, оскароносному сценаристу, режиссеру и продюсеру ("Лунный свет"), известному поддержкой молодых кинематографистов через его компанию Pastel. Как оказалось, Дженкинс уже был знаком с творчеством Евы благодаря ее комедийным видео в соцсетях, и он не только согласился взять ленту в производство Pastel, но и предложил Виктор самой ее срежиссировать.

"Когда Pastel спросили, хочу ли я режиссировать фильм, сначала я ответила "Нет", потому что мне казалось, что это слишком сложно для дебютного полнометражного фильма. Но они предложили мне подумать", – вспоминает Ева.

В конце концов она согласилась, и компания Pastel направила ее на специально разработанный годовой курс по кинопроизводству, который включал кинотеорию, уроки по монтажу, пробные съемки и так далее.

"Это начало формировать мою уверенность – я начала понимать, как чувствует себя режиссер на съемочной площадке, с какими трудностями и радостями он может столкнуться", – рассказала Ева, которая оказалась действительно способной ученицей.

Бешеный рейтинг и восторг критиков

"Тональность фильма очень напоминает сериал "Дрянь" с примесью "Фрэнсис Ха" Греты Гервиг", – пишет о "Прости, детка" обозреватель The Times.

Издание Time Out подчеркивает, что фильм является "увлекательной комедийной драмой, которая избегает упрощенного разделения на "героев" и "злодеев" – вместо этого Ева Виктор раскрывает недостатки человечества, но также и надежду, которую мы можем найти друг в друге и в самих себе".

А Washington Post резюмирует: "Сильный, нежный и наблюдательный, фильм "Прости, детка" свидетельствует о том, что многообещающая карьера Евы Виктор началась удачно. А лучшее, если повезет, еще впереди".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 84% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 89 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание", а широкая аудитория – в 7,5 из 10 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

