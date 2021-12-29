Как праздновать Щедрый вечер и что готовить на праздник - читайте в материале УНИАН.

Издавна православные верующие в ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год, канун праздника получил название Щедрый вечер. Традиция появилась много веков назад и окутана большим количеством легенд и важных исторических событий. УНИАН расскажет, какие блюда на Щедрый вечер нужно ставить на стол и как правильно отмечать торжество.

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Когда Щедрый вечер - дата и история праздника

Перед тем, как говорить о дне празднования такого важного события, необходимо разобраться в названиях:

Старый Новый год - отмечается в ночь с 13 на 14 января после того, как в 1918 году приняли григорианский календарь. Таким образом 1 января по юлианскому календарю перенеслось на две недели вперед.

- отмечается после того, как в 1918 году приняли григорианский календарь. Таким образом 1 января по юлианскому календарю перенеслось на две недели вперед. Щедрый вечер - 13 января , называется так, потому что славяне верили: чем щедрее будут празднования и кутья, тем лучше семья будет жить в Новом году.

Славяне также называли этот праздник "Василия и Маланки". Согласно легенде, у бога Ладо была дочь - Меланка, которую похитил змей и заключил в темницу. Жених Меланки - Месяц - был на охоте, поэтому спас девушку отважный богатырь Васильчик.

С приходом христианства трактовка слегка изменилась - православная церковь приурочила этот праздник к дню памяти двух святых: Василия Кесарийского и преподобной Маланки Римлянки.

Таким образом получается, что Щедрый вечер (он же "Васильев вечер", он же "Василия и Маланки") мы отмечаем 13 января, а в ночь с 13 на 14 - Новый год по юлианскому календарю.

Кстати, Старый Новый год - это уникальный феномен, благодаря которому староверы могут встретить новолетие, так как Рождественский пост у них заканчивается 6 января - накануне Рождества Христова.

Щедрый вечер - обычаи и традиции

Славяне верили, что в этот день необходимо накрывать пышные столы и устраивать шумные гуляния - тогда в Новом году всю семью обязательно ждет счастье и удача. Главными блюдами должны были быть: мясные деликатесы из свинины, колбаса, вареники, блины и пироги. Хозяйки обязательно варили кутью, заправляя ее смальцем, маслом или сливками.

Читайте такжеКогда в 2022 году надо ходить колядовать, щедровать и посевать: запоминайте датыТакже люди наряжались в костюмы, ходили по домам и пели песни-щедривки, поздравляя соседей с праздниками и желая им счастья. Взамен радушные хозяева одаривали гостей различными лакомствами или деньгами.

В дохристианские времена девушки гадали, так как ритуалы в ночь с 13 на 14 января считались наиболее действенными, а информация - правдивой. Влияние церкви не смогло пошатнуть эту традицию - украинцы на Щедрый вечер гадают до сих пор.

Что нельзя делать на Щедрый вечер

Кроме традиций и обычаев, существуют и некоторые запреты 13 января. Опираясь на многовековые стандарты, в этот день нельзя:

произносить вслух слово "тринадцать";

считать монеты и одалживать деньги;

ссориться, обижаться и сквернословить;

встречать праздник в старой или темной одежде.

Наши предки на Щедрый вечер не готовили блюда из рыбы или птицы - считали, что таким образом могут отпугнуть удачу.

Приметы 13 января

В этот день славяне узнавали о будущих событиях, наблюдая за ветром:

южный - будем хороший урожай зерновых;

восточный - уродятся фрукты и ягоды;

западный - рыбалка и надои окажутся знатными.

Также в ночь с 13 на 14 января можно посмотреть на небо. Если оно тихое и звездное, то будущий год обязательно окажется счастливым.

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