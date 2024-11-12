Салат Шуба можно сделать еще более вкусным, если знать нюансы.

Шуба - салат, который стал широко распространен в 70-х годах прошлого века. Именно тогда этот закусочное слоеное блюдо из филе сельди, майонеза и вареных овощей обрел свою популярность наряду с Оливье. Узнайте, в каком порядке собирается Шуба, чтобы точно сделать вкусное блюдо.

Как готовится селедка под шубой - слои по порядку

Для того чтобы знать, как выкладывать шубу, необходимо определиться с перечнем ингредиентов. Некоторые хозяйки каждый раз, собираясь готовить салат, не могут определиться, нужно ли в селедку под шубой класть яйца, или же классический рецепт не приемлет такого продукта.

Несмотря на то что Шуба существует в разных вариациях (даже с грибами, яблоками и сыром), оригинальная рецептура очень проста. Базовая технология приготовления следующая включает в себя использование сельди, картофеля, моркови, свеклы, лука, яиц и майонеза. Никаких других ингредиентов салат Шуба времен СССР не имеет.

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Запоминайте, как готовится самая вкусная селедка под шубой - слои по очереди с яйцом нужно выкладывать именно в такой последовательности:

селедка;

картошка;

майонез;

лук;

морковка;

майонез;

яйца;

свекла;

майонез.

Полезный лайфхак: если вы знаете, что селедка слишком соленая, то можно за несколько часов до приготовления салата замочить ее в чае или молоке. Эти две жидкости помогут убрать лишнюю соль.

Вне зависимости от того, какие слои должны быть в Шубе, нижним всегда кладут селедку. Если таких "селедочных" прослоек несколько, то такой салат уже называется по-другому - "Сельдь под боярской шубой".

Перед тем как подавать на стол, блюдо желательно украсить яйцом, измельченным с помощью терки, мелко нарезанным зеленым луком или укропом.

Селедка под шубой - классический рецепт

Ингредиенты:

полкилограмма слабосоленой селедки;

полкилограмма моркови;

полкилограмма свеклы;

полкилограмма картофеля;

двести граммов лука;

двести граммов майонеза;

два яйца;

соль, перец, зеленый лук или укроп.

Запоминайте, как готовится селедка под шубой - пошаговый рецепт времен СССР.

Сварить до готовности картофель, морковь и свеклу. Целую сельдь разобрать на маленькие кусочки или измельчить готовое филе. Мелко нарезать лук, сваренные вкрутую яйца, картофель, морковь и свеклу натереть на терке. Выложить слои по порядку: сельдь - картофель - майонез - репчатый лук - морковь - майонез - яйцо - свекла - майонез. Украсить готовый салат тертым яйцом и измельченным зеленым луком.

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