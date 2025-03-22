Это первое появление обладателя "Оскара", "Золотого глобуса" и премии BAFTA на экранах после роли Роберта Оппенгеймера в триумфальной ленте Кристофера Нолана.

3 апреля 2025 года в украинский прокат выйдет напряженная драма "Мелочи жизни" (Small Things like These), главную роль в которой исполнил оскароносный ирландский актер Киллиан Мерфи ("28 дней спустя", "Начало", "Оппенгеймер", сериал "Острые козырьки").

По сюжету фильма, в канун Рождества добросердечный торговец углем Билл, отец пятерых дочерей, случайно узнает об ужасных условиях в местном монастыре, где содержатся "падшие женщины". Это открытие пробуждает болезненные воспоминания о собственном детстве и ставит мужчину перед моральной дилеммой: сохранить молчание, как это делают все в городе, или рискнуть всем, чтобы спасти несчастных женщин.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали пять интересных фактов о фильме, которые могут стать дополнительным стимулом для зрителей посмотреть его на больших экранах.

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Первая роль Киллиана Мерфи после триумфального "Оппенгеймера"

Это первое появление обладателя "Оскара", "Золотого глобуса" и премии BAFTA на экранах после роли американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера в триумфальной ленте Кристофера Нолана.

В фильме "Мелочи жизни" Мерфи перевоплотился в Билла – обычного мужчину, который сталкивается с ужасной несправедливостью и должен принять сложное моральное решение.

Этой ролью харизматичный актер снова доказывает свое мастерство, а критики уже называют его игру "разрывающей сердце".

Сильная продюсерская команда

"Мелочи жизни" – это еще и продюсерский дебют Мерфи в полнометражном кино.

Также к созданию ленты присоединились голливудские звезды Бен Аффлек и Мэтт Деймон, что гарантирует высокий уровень производства и качественный сценарий.

Экранизация литературного бестселлера

Фильм основан на одноименном романе 2021 года ирландской писательницы Клэр Киган, который получил престижную премию Оруэлла за политическую литературу и был номинирован на Букеровскую премию.

Это трогательная история, затрагивающая болезненные для ирландского общества темы, а ее киноадаптация обещает быть не менее проникновенной.

Режиссер, работавший над "Острыми козырьками"

За режиссуру "Мелочей жизни" отвечал Тим Милантс, который ранее работал над третьим сезоном культового сериала "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи в главной роли.

Он также является номинантом на премию BAFTA за режиссуру сериала "Ночные вызовы" (2019) с Мартином Фрименом и обладателем "Хрустального глобуса" Международного кинофестиваля в Карловых Варах за режиссуру фильма "Патрик" (2022).

Звездный актерский состав

Кроме Киллиана Мерфи, в фильме сыграла двукратная номинантка на "Оскар" Эмили Уотсон ("Любовь, сбивающая с ног", сериалы "Чернобыль", "Дюна: Пророчество"), которая за эту роль получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля.

Также в ленте задействованы Мишель Фейрли (сериалы "Игра престолов", "Бриджертоны: История королевы Шарлотты"), Айлин Уолш ("Сестры Магдалины"), Хелен Биен (сериалы "Это Англия '88", "Это Англия '90") и другие.

Международное признание

Лента получила положительные отзывы критиков. В частности, издание IndieWire назвало ее "настоящей жемчужиной", Variety отметило, что "напряжение в фильме пронизывает каждый кадр", а The Guardian написал, что фильм "захватывает до самого финала".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 81% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов с отличием "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,1 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

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