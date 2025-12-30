Леся Никитюк рассказала о своем состоянии здоровья накануне праздников

Звезда болеет несколько дней.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о самочувствии накануне Нового года.

Напомним, что ранее звезда сообщала, что чувствует себя плохо. Леся отмечала, что ее температура тела поднимается до 39 градусов, хотя признаков гриппа нет.

"Мамку что-то второй раз за 4 месяца подкосило. Делаю тесты - нет никакого гриппа. А температура до 39", - писала Леся.

А вчера, 29 декабря, в своем Instagram отметила, что до сих пор не может вылечиться.

"Девять пробирок крови сдала... Сдала анализы, слюну и тесты. Вот вам и неделя отдыха в Буковеле", - подчеркнула Никитюк.

Звезда добавила, что надеется, что совсем скоро ей станет лучше. А пока она проводит время с родителями в родном Хмельницком.

"До полного выздоровления осталось, я думаю, дня два", - сказала Леся.

