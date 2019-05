Второе место и приз за лучший текст: о чем поет Mahmood в песне на Евровидении-2019 (видео)

Soldi Деньги

In periferia fa molto caldo Mamma stai tranquilla, sto arrivando Te la prenderai per un bugiardo Ti sembrava amore ma era altro Beve champagne sotto Ramadan Alla TV danno Jackie Chan Fuma narghilè, mi chiede come va В окрестностях страшная жара Мама, не волнуйся, скоро буду. Еще расстраиваешься из-за какого-то лжеца. Тебе казалось, это любовь, но ты ошибалась. Он пьет шампанское в Рамадан по телевизору крутят фильм с Джеки Чаном Курит кальян и спрашивает: как дела?

Mi chiede come va, come va, come va Sai già come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei È difficile stare al mondo Quando perdi l’orgoglio Lasci casa in un giorno Tu dimmi se Спрашивает: как дела? как дела? как дела? Ты же знаешь, как мои дела, как дела, как дела. Думаю скорее, чтобы понять, обманешь меня завтра. Времени нет выяснять, ведь только теперь я знаю, кто ты на самом деле. трудно жить потеряв гордость, и ты идешь из дома. Скажи,

Pensavi solo ai soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Dimmi se ti manco o te ne fotti, fotti Mi chiedevi come va, come va, come va Adesso come va, come va, come va ты думал только о деньгах, о деньгах? И хорошо, если бы у тебя были деньги, деньги. Скажи, ты скучаешь по мне или тебе все равно, все равно? Ты спрашивал, как мои дела, как дела, как дела. И сейчас – как дела, как дела, как дела?

Ciò che devi dire non l’hai detto Tradire è una pallottola nel petto Prendi tutta la tua carità Menti a casa ma lo sai che lo sa Su una sedia lei mi chiederà Главного ты так и не сказал. Измена – как выстрел в грудь. Оставь себе свои соболезнования, дома врешь, зная, что она знает. Сядет в кресло и спросит.

Mi chiede come va, come va, come va Sai già come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei È difficile stare al mondo Quando perdi l’orgoglio Ho capito in un secondo Che tu da me Спрашиваешь: как дела? как дела? как дела? Ты же знаешь, как мои дела, как дела, как дела. Думаю скорее, чтобы понять, обманешь меня завтра. Времени нет выяснять, ведь только теперь я знаю, кто ты на самом деле. Трудно жить, потеряв гордость. В один миг я осознал, что от меня

Volevi solo soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Prima mi parlavi fino a tardi, tardi Mi chiedevi come va, come va, come va Adesso come va, come va, come va тебе нужны были только деньги, деньги. Будто у меня были деньги, деньги. Раньше мы говорили допоздна, допоздна, ты интересовался, как мои дела, как дела, как дела? И сейчас – как дела, как дела, как дела?

Waladi waladi habibi ta’aleena Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera Waladi waladi habibi, sembrava vera La voglia, la voglia di tornare come prima Сынок, сынок, дорогой, иди сюда, – ты мне говорил, играя, с гордым видом. Сынок, сынок, дорогой – это было похоже на правду. Хочу, хочу, чтобы было, как раньше.

Io da te non ho voluto soldi È difficile stare al mondo Quando perdi l’orgoglio Lasci casa in un giorno Tu dimmi se Мне от тебя не нужны были деньги. Трудно жить, потеряв гордость, и ты идешь из дома. Скажи,