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Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов (видео)

02:02, 19 мая 2019
Мир
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REUTERS

Артист исполнял конкурсную песню еще в 2017 году, что противоречит правилам конкурса.

Однако такой инцидент не повлиял на участие Дункана Лоуренса на Евровидении-2019. По предположениям журналистов, певцу разрешили представлять страну с треком Arcade только потому, что архивный ролик имел менее 500 просмотров до скандала, поэтому не повлиял на успешность песни.

Уже во втором полуфинале шоу, который состоялся 16 мая, Дункан Лоуренс вышел на сцену с чувственной композицией, покорившей сердца миллионов меломанов. Артист отказался от грандиозной постановки, сорвав овации в зале.

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Теги: #Евровидение#Израиль