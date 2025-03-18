Какой церковный праздник отмечают верующие 19 марта по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

19 марта по новому церковному календарю чтут святых мучеников Хрисанфа и Дарию. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 19 марта (1 апреля по старому стилю) - день памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарии, которые жили в III веке.

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Хрисанф и Дария жили в Риме. Хрисанф был родом из богатой и знатной семьи язычников, получил хорошее образование и очень любил читать.

Однажды он прочел Новый Завет и ушел на поиски священника, а когда нашел его, то крестился. Ео его отец не хотел, чтобы Хрисанф придерживался другой веры и всячески старался отвлечь сина - например, женил его на очень красивой девушке Дарии. Но Хрисанф рассказал жене об учении Христа, и они вдвоем, будучи в браке, решили вести монашескую жизнь - жили в разных домах и создали мужскую и женскую общины.

Когда начались гонения на христиан, Хрисанфа с Дарией схватили. Их пытали, чтобы заставить отказаться от веры, но безуспешно. Свидетели мученического подвига супругов и чудес, которые происходили с ними, сами уверовали в Христа. К сожалению, все они погибли.

Какой церковный праздник 19 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - обретение честного Креста и гвоздей cвятой равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме и день памяти 42-х мучеников из города Амморея. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 19 марта

По приметам дня можно узнать погоду и каким будет следующий сезон:

день теплый выдался - будет сухое и ветреное лето;

идет дождь - летом засухи не будет;

верба зацвела - пасечникам надо пчел выставлять;

звезд не видно - будет тепло.

В народе 19 марта - праздник Дарья Грязная. Прозвали его так из-за снега, который обычно таял в это время, оставляя после себя много грязи и луж.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 19 марта нельзя ссориться, сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи, унывать. Церковь не одобряет ложь, жадность, лень.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день нужно придерживаться сухоядения. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Во время поста ограничение в еде - не главное, намного важнее следить за своими мыслями, языком и действиями.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: горевать, плакать и ссориться супругам - иначе весь год пройдет в печали и ссорах. Также не стоит ходить в рваной одежде и бездельничать - не будет ни денег, ни счастья.

Что можно делать 19 марта

В православный праздник сегодня молятся к святым Дарье и Хрисанфу - обращаются к святым, как к ходатаям за нас перед Господом, просят сохранить любовь и верность в семье, здоровья для близких и помощи в воспитании детей.

Кто отмечает день ангела 19 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Софья, Иннокентий, Дмитрий, Иван, Дарья.

По старому стилю день ангела у Максима, Федора, Аркадия, Константина, Елены.

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