Какой церковный праздник отмечают верующие 6 марта, запреты дня, у кого именины.

6 марта по новому церковному календарю вспоминают обретение честного Креста и гвоздей cвятой равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме, а также вспоминают 42-х мучеников из города Амморея. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 6 марта (19 марта по старому стилю) - обретение честного Креста и гвоздей cвятой равноапостольной царицей Еленой.

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В 326 году царица Елена, мать первого православного императора Константина, отправилась Иерусалим, чтобы найти Крест Господень. Она узнала, что он зарыт в землю, и на том месте построен языческий храм в честь Венеры. Царица приказала разрушить здание и копать землю. В результате нашли три креста и дощечку рядом с ними: "Иисус Назарянин, Царь Иудейский".

Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Иисус, решили каждый крест по очереди возложить на умершего и посмотреть, что произойдет. От двух крестов чуда не случилось, но когда возложили третий, то умерший воскрес. Так был найден Крест Господень.

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6 марта по новому стилю вспоминают также 42 святых мучеников в Амморее - Константина, Аетия, Феодора, Феофила, Каллиста, Мелиссена, Васоя и других.

В IX веке, во время войны между греческим императором Феофилом и сарацинами, город Амморею (Галатия) осадили последним. Он пал из-за измены военачальника, а 42 воина, которые защищали Амморею, попали в плен и были отправлены в Сирию.

Семь лет воины провели в плену - все это время их убеждали отказаться от христианской веры и принять мусульманство. Но они выдержали все пытки и отвергли предложения. Мучители приговорили воинов к казни, все погибли за веру.

Какой церковный праздник 6 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского, а также Козельщинской (Козельщанской) иконы Божией Матери. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 6 марта

В народе 6 марта - праздник Константинов день, или Константиновы круги. Свое название праздник получил в честь народного обряда вытаптывания снега вокруг колодцев - чтобы в них не попадала грязная вода во время таяния снегов. Колодцы обходили кругами, а первый круг часто делал мальчик по имени Константин.

По приметам дня судят о погоде и весне:

облака высокие - хорошая погода установится;

слышен стук дятла - весна будет поздней;

день морозный - будет скорая весна и сухое лето;

ласточки прилетели - скоро будет тепло.

Согласно одной из народных примет, если сегодня увидеть аиста - в семье будут царить мир и любовь.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 6 марта, как и в любой другой день, не следует ругаться, сквернословить, сплетничать, лениться, отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, жадность и зависть.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится в этот день можно употреблять горячие блюда, но без масла. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещается тратить воду впустую - ее нужно использовать только по назначению.

Что можно делать 6 марта

В православный праздник сегодня молятся равноапостольной царице Елене: просят мира, мудрости, крепости духа, исцеления для больных, покоя для пожилых, терпения для обиженных, а обидчикам - страх Божий.

В старину в Константинов день святили колодцы. Считается, что сегодня нужно принять ванную или сходить в баню - якобы таким образом можно смыть грехи. Еще один обряд дня связан с поминанием усопших - во время ужина не доедают еду, а оставляют ее как гостинец для умерших родственников и друзей.

Кто отмечает день ангела 6 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Максим, Федор, Аркадий, Константин, Елена.

По старому стилю день ангела у Захара, Тимофея, Григория, Даниила, Александра, Ивана, Константина, Георгия, Павла, Ольги.

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