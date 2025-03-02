Великий пост, который начнется 3 марта, является довольно трудным

3 марта у верующих начинается Великий пост 2025, который продлится до 19 апреля. В течение 48 дней верующим запрещается есть продукты животного происхождения и грешить. Этот период дается нам для очищения души и тела от "тяжестей". После поста верующий готов встречать Пасху.

Мы разобрались, что можно есть в Великий пост и нельзя, и какие категории верующих могут не поститься.

Что есть в Великий пост 2025 - календарь питания на каждый день

Несложно запомнить, что нельзя есть в Великий пост - это продукты животного происхождения. Под запретом мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Есть три дня, когда можно рыбу в Великий пост 2025 - это Благовещение 7 апреля, Лазарева суббота 12 апреля и Вербное воскресенье 13 апреля.

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По понедельникам, средам и пятницам строгий пост предписывает сухоядение. Можно есть лишь термически необработанные продукты (фрукты, овощи, орехи, мед, семена). По вторникам и четвергам разрешаются термически обработанные блюда. На выходных пост наименее строгий.

Стоит уточнить, что такой строгий календарь питания в Великий пост 2025 действует для служителей церкви, а также мирян, которые хотят совершить подвиг веры. Обычные верующие могут есть горячую еду и рыбу в любые дни.

Если вам трудно сразу отказаться от мясной пищи, то попробуйте начать с малого: например, исключите из рациона только яйца или только сыр. Бог оценит даже небольшие старания, если они сделаны с искренней верой.

Кому в Великий пост 2025 можно не поститься

Любой тост должен помочь человеку, а не навредить ему. Поэтому некоторые верующие могут не поститься:

дети;

беременные женщины и кормящие мамы;

пожилые люди:

обладатели серьезных хронических заболеваний;

люди, которые тяжело работают и живут в сложных условиях, например, военные на фронте.

Однако даже эти категории не освобождаются от духовных ограничений. Никому нельзя грешить, ссориться и злоупотреблять спиртным в пост.

Напомним, что после поста наступает Пасха 2025, которая в этом году будет особенной: католики и православные отметят торжество в один день.

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