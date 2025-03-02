3 марта у верующих начинается Великий пост 2025, который продлится до 19 апреля. В течение 48 дней верующим запрещается есть продукты животного происхождения и грешить. Этот период дается нам для очищения души и тела от "тяжестей". После поста верующий готов встречать Пасху.
Мы разобрались, что можно есть в Великий пост и нельзя, и какие категории верующих могут не поститься.
Что есть в Великий пост 2025 - календарь питания на каждый день
Несложно запомнить, что нельзя есть в Великий пост - это продукты животного происхождения. Под запретом мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Есть три дня, когда можно рыбу в Великий пост 2025 - это Благовещение 7 апреля, Лазарева суббота 12 апреля и Вербное воскресенье 13 апреля.
По понедельникам, средам и пятницам строгий пост предписывает сухоядение. Можно есть лишь термически необработанные продукты (фрукты, овощи, орехи, мед, семена). По вторникам и четвергам разрешаются термически обработанные блюда. На выходных пост наименее строгий.
Стоит уточнить, что такой строгий календарь питания в Великий пост 2025 действует для служителей церкви, а также мирян, которые хотят совершить подвиг веры. Обычные верующие могут есть горячую еду и рыбу в любые дни.
Если вам трудно сразу отказаться от мясной пищи, то попробуйте начать с малого: например, исключите из рациона только яйца или только сыр. Бог оценит даже небольшие старания, если они сделаны с искренней верой.
Кому в Великий пост 2025 можно не поститься
Любой тост должен помочь человеку, а не навредить ему. Поэтому некоторые верующие могут не поститься:
- дети;
- беременные женщины и кормящие мамы;
- пожилые люди:
- обладатели серьезных хронических заболеваний;
- люди, которые тяжело работают и живут в сложных условиях, например, военные на фронте.
Однако даже эти категории не освобождаются от духовных ограничений. Никому нельзя грешить, ссориться и злоупотреблять спиртным в пост.
Напомним, что после поста наступает Пасха 2025, которая в этом году будет особенной: католики и православные отметят торжество в один день.