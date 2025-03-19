Сегодняшний день имеет любопытные народные традиции для влюбленных.

Сегодняшняя день является датой рождения нескольких известных людей и мировых торжеств. Узнайте, какой праздник 19 марта отмечают верующие и что запрещено делать по народным приметам.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти мучеников-супругов Хрисанфа и Дарии. По старому стилю верующие чтят 42 мучеников Амморейских, а также римского императора Константина и его мать Елену. Ранее мы детально писали, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Видео дня

В этот день родились такие выдающиеся украинцы: поэт Максим Рыльский, поэтесса Лина Костенко, писательница Эмма Андиевская, модельерка Валентина Сазонова, участники российско-украинской войны и Герои Украины Андрей Ханин и Михаил Курчатенко.

Какой сегодня праздник в мире

В некоторых европейских странах, в частности в Хорватии, Испании, Андорре, Португалии, Италии и др., отмечают 19 марта праздник День отца. Европейцы поздравляют своих пап, дарят им подарки и благодарят за воспитание.

Другие известные сегодня праздники в мире - Международный день клиента, День таксономиста, День вежливости на дороге, Европейский день инженера, День "Почитай мне книгу".

Из мировых знаменитостей родились 19 марта писательница и правозащитница Минна Кант, миссионер Девид Ливингстон, дипломат Ричард Бертон, писатель Филип Рот, актер Брюс Уиллис.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Дарья Грязная, поскольку в этот период часто идут дожди и появляется грязь. Дороги становились непроходимыми, поэтому наши предки никуда не ездили и сидели дома, занимаясь домашними делами и уборкой.

По давним приметам, в этот день верующим стоит помолиться святым Дарье и Хрисанфу о крепкой семье и долгой любви. По возможности влюбленным стоит провести день вместе.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, стоит вспомнить, какой сегодня праздник наступает в народе. Сегодня нельзя ссориться, особенно влюбленным, иначе в отношениях наступит долгий разлад. Не стоит плакать, горевать, вспоминать старые проблемы, чтобы не провести весь год в слезах.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

аисты вернулись после зимовки - к потеплению;

облака высокие и белые - к хорошей погоде;

идет дождь - остаток марта будет дождливым;

гроза предвещает большой урожай ягод.

Погода 19 марта в Украине будет прохладной и пасмурной, с осадками в центральных областях.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 19 марта отмечают Дмитрий, Иван, Иннокентий, Дарья, София.

По старому стилю в праздник 19 марта поздравляют обладателей имён Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.

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