Какой сегодня праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

17 сентября по новому церковному календарю почитают память святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. В народе этот день называется Вселенские бабьи именины. О чем помолиться в этот день, традициях и запретах на церковный праздник - в материале.

17 сентября 2023 - какой праздник сегодня и по старому стилю

София жила в I веке и была вдовой родом из Милана, но вместе со своими дочерями - Верой, Надеждой и Любовью - обитала в Риме. Сама София была христианкой, в этих же традициях воспитывала и дочерей.

Слухи о мудрой и добродетельной Софии дошли до императора Адриана, и он решил заставить ее и дочерей принести дары богине Диане. Он велел им на три дня отправиться в дом к богатой даме, которая должна была наблюдать за ними. София понимала, что ждет их, и старалась всячески поддержать девочек.

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Вскоре император предложил им поклониться языческим богам, но Вера, Надежда и Любовь отказались. Разозленный правитель приказал пытать Веру на глазах у семьи, но пытки не приносили ей никакого вреда. Тогда девочку приказали казнить. Вслед за ней император расправился с Надеждой и Любовью. Старшей, Вере, было 12 лет, средней, Надежде - 10, а Любови - 9. Тела дочерей Адриан отдал матери - она похоронила их по христианским обычаям и спустя три дня умерла на их могиле.

Святых почитают 17 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю их вспоминают 30 сентября.

Праздник 17 сентября по старому стилю - день памяти священномученика Вавилы, епископа Антиохии и пророка Моисея Боговидца.

Народные приметы на 17 сентября

Приметы этого дня говорят о том, какими будут Покрова и зима:

если в этот день утро пасмурное - все следующие дни будут теплыми;

журавли улетают в теплые края - жди мороза на Покров;

погожий день - к холодной зиме, а если идет дождь - будет много снега.

В народном календаре 17 сентября - праздник Веры, Надежды, Любви, или Всесветные бабьи именины. Образы христианских мучениц в народе стали символами женщин, всех матерей и дочерей.

17 сентября - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов, некоторые касаются непосредственно женщин:

не следует ни с кем ссориться;

нельзя веселиться и устраивать пышные гулянья и застолья;

запрещено женщинам заниматься какой-либо работой, в том числе и домашними делами.

Этот день подходит для сватания, но устраивать свадьбу не советуют - плохая примета.

Что можно делать 17 сентября

В этот день женщинам можно пойти в храм или помолиться дома - у святых великомучениц Веры, Надежды, Любви и Софии просят о семейном благополучии, женском здоровье и здоровье детей, чтобы Бог даровал ребенка.

Интересно, что в старину в народе была традиция поплакать утром - считалось, что того, о ком поплачут, обойдут стороной все невзгоды. Также в этот день принято печь каравай, причем в ночь на праздник. Хлеб украшали свечей, принесенной из церкви, и угощали караваем все семейство - чтобы в доме всегда было спокойствие и благодать.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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