Народный праздник 17 сентября известен под названиями Вера, Надежда, Любовь и мать и София, Неопалимая Купина, Луков день.

Православная церковь Украины 17 сентября по новому календарю чтит трех девочек-мучениц по имени Вера, Надежда и Любовь, а также их мать Софию. Трех сестер казнили за то, что они отказались предать Христа и принести языческую жертву. Их мать София похоронила и оплакала дочерей, а затем умерла от горя.

По старому стилю 17 сентября церковь чтила икону "Неопалимая купина" и вспоминала память священномученика Вавила Антиохийского и отрока Прилидиана.

В Киевской Руси день Веры, Надежды, Любови и Софии считался женским праздником и всеобщими бабьими именинами. Святым мученицам молились не только их тезки, но и все женщины. Верили, что любая женская молитва в эту дату достигнет небес. Женщинам в эту дату разрешалось не работать, а мужчины готовили для них пироги.

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По давней традиции этот народный праздник стоит начать с причитаний о своей тяжелой судьбе и о пережитых неприятностях. Можно даже немного поплакать. Наши предки верили, что такой обряд принесет душевное облегчение и подскажет пути решения проблем.

Мужчины в этот день точили топоры, серпы, косы, лопаты и другие садовые инструменты. Верили, что если не заточить эти предметы перед укладыванием на зимовку, то в следующем году они не прослужат как следует.

В селах в народный праздник 30 сентября проходили "молодежные святцы", когда юноши и девушки красиво наряжались, ходили на посиделки и искали себе пару. По приметам, влюбленной девушке в этот день стоит пожаловаться кому-то о том, что возлюбленный её не любит (даже если это неправда), и тогда отношения точно будут счастливыми.

В праздник 17 сентября наши предки молились иконе "Неопалимая купина", которая, по приметам, защищает от пожара. Если повесить такой образ в доме или в сарае, то там никогда не будет возгорания.

17 сентября - знак Зодиака

Рождённый 17 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня очень настойчивые и всегда добиваются своих целей. У них на пути лучше не стоять. Для них очень важна свобода. Именинники 17 сентября планируют всю свою жизнь и не любят сюрпризов. Они хорошо разбираются в технике и автомобилях.

Что нельзя делать 17 сентября

Женщинам в этот день не рекомендуется тяжело работать, а мужчинам - обижать женщин.

Неудачный день для рукоделия. Повышается риск пораниться и испортить изделие.

В этот день категорически запрещено неосторожно обращаться с огнем, плевать в него, бросать мусор, оставлять без присмотра. Ни в коем случае нельзя разводить костер во дворе, поле или в саду.

Брать и давать деньги в долг 17 сентября - плохая примета. Будьте готовы к тому, что одолженное вернуть не получится.

Завидовать, ссориться, вспоминать прошлые обиды, мстить и желать зла другим людям 17 сентября - к большой беде.

Приметы погоды 17 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в лесу уродилось мало грибов, то первый снег выпадет рано.

Много ягод на калине - к снежной и морозной зиме.

Если 17 сентября резко потеплело, то до конца сентября будет тепло.

Гроза предвещает теплый и дождливый октябрь.

Тыквы уродились очень крупные - к хорошему урожаю в следующем году.

Если аисты летят на зимовку ключом, то погода будет хорошей, а если по одиночке, то скоро наступит непогода.

Дождливый день предвещает засушливую осень.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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