Какой церковный праздник отмечают 4 сентября по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

4 сентября по новому церковному календарю вспоминают священномученика Вавилу, его трех учеников и их мать, а также икону Божией Матери "Неопалимая Купина". Рассказываем о традициях и приметах 4 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

4 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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4 сентября по новому церковному календарю (17 сентября по старому) - день памяти священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, а также иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

Епископ Вавила Антиохийский и его ученики жили в ІІІ веке, во времена правления императора Декия Траяна. Декий был язычником и, чтобы укрепить свое положение на троне, решил восстановить языческий культ.

Как-то в городе Антиохия он устроил пир в честь языческих богов, а после этого решил посетить христианский храм - дабы на собственные глаза увидеть, как совершаются тайны Божьи. Епископ Антиохийский Вавила в то время совершал литургию в храме и не хотел пускать в него язычника - епископ преградил путь императору, так и не дав зайти вовнутрь.

Декий не простил - он приказал сжечь храм, а самого епископа и его учеников - 12-летнего Урвана, 10-летнего Прилидиана и 7-летнего Епполлония и их мать - судили и казнили.

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4 сентября по новому церковному календарю - день почитания иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

Образ "Неопалимая Купина" ("несгораемый куст") был написан в раннем христианстве и рассказывает о событии, которое произошло возле горящего куста терновника. К нему подошел пророк Моисей, чтобы посмотреть, почему куст горит, но не сгорает. На этом месте святому явился Бог и рассказал, как вывести народ из Египта в Землю обетованную.

На Синайском полуострове, на месте, где это произошло, до сих пор находится камень с тех времен - ежегодно туда приезжают паломники со всего мира. Недалеко построен православный монастырь и часовня - прямо над корнями той самой купины, а куст, растущий рядом с часовней - ее продолжение.

На иконе "Неопалимая Купина" изначально был изображен горящий куст с Богородицей внутри и стоящим рядом на коленях Моисеем. Но со временем вместо куста на образе появилась восьмиугольная звезда, а в ее центре - Богоматерь. По углам иконы - ветхозаветные сюжеты.

Церковный праздник 4 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.

О чем говорят приметы на 4 сентября

По приметам дня судят, какой будет погода и предстоящая зима:

пошел дождь, но вскоре все высохло - жди затяжного ненастья;

на рябине много ягод - зима будет морозной;

на луке много шелухи - также к холодной зиме.

В народе 4 сентября - праздник Вавилы, или Луковый день. В это время принято заканчивать огородно-полевые работы и готовить блюда с луком.

Что нельзя делать 4 сентября

4 сентября, как и в любой другой день, Церковь не одобряет и выступает против ссор, сквернословия, мести, сплетен и клеветы, осуждения, зависти, жадности, отчаяния. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные приметы дня не советуют брать и давать в долг что-либо, чтобы потом не ходить в долгах. Также в день "Неопалимой Купины" принято бережно относиться к огню и лучше не разводить костер - есть вероятность пожара.

Что можно делать 4 сентября

Перед образом Божией Матери "Неопалимая Купина" молятся о защите дома от пожаров и молний. Также считается, что она защищает домашний скот от болезней, у Богородицы просят помощи в семейных делах. По народному поверью, если в доме начался пожар, то его следует обойти с иконой - и огонь отступит.

4 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Павел, Юлиан, Степан, Елена, Василий, Моисей, Петр, Григорий, Николай.

По старому стилю именины празднуют Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

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