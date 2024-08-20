Какие православные праздники отмечают верующие в первом месяце осени по новому и старому церковному календарю.

В сентябре в православном церковном календаре есть несколько больших праздников. Среди них - Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, день памяти преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, а также апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который отмечают в сентябре по новому стилю. Какие еще церковные даты будут в первом месяце осени по новому церковному календарю и какие - по старому стилю, рассказываем в материале.

Новый церковный календарь на сентябрь 2024

В сентябре 2023 Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь - все непереходные церковные праздники (то есть, те, что имеют постоянную дату) теперь отмечают на 13 дней раньше. Даты переходных праздников остались одинаковыми как для нового, так и старого стилей.

Православные праздники по новому стилю в сентябре 2024:

Видео дня

1 сентября - начало индикта - церковное новолетие, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, Собор Винницких святых.

2 сентября - преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских .

- . 3 сентября - мученицы Василиссы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери.

4 сентября - священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

5 сентября - преподобномученика Афанасия Берестейского, убиение благоверного князя Глеба (в крещении Давида).

6 сентября - воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Колосах).

7 сентября - предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая").

8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы , иконы Софии - премудрости Божией (Киевской), Почаевской иконы Божией Матери.

- , иконы Софии - премудрости Божией (Киевской), Почаевской иконы Божией Матери. 9 сентября - праведных Богоотец Иоакима и Анны, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

10 сентября - мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушливого, Печерского.

11 сентября - преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

12 сентября - священномученика Автонома Италийского, епископа.

13 сентября - память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, священномученика Корнилия Сотника, епископа.

14 сентября - Воздвижение Креста Господня , преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, Леснинской иконы Божией Матери.

, преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, Леснинской иконы Божией Матери. 15 сентября - великомученика Никиты Готфского.

16 сентября - великомученицы Евфимии Всехвальной.

17 сентября - мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

18 сентября - преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божиeй Матери.

19 сентября - мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.

20 сентября - мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.

21 сентября - апостола от 70-ти Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия, Туптала.

22 сентября - пророка Ионы.

23 сентября - зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

24 сентября - преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Феклы.

25 сентября - преподобной Евфросинии Александрийской, преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии.

26 сентября - апостола и евангелистa Иоанна Богослова .

. 27 сентября - мученика Каллистрата и дружины его.

28 сентября - преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних пещерах.

29 сентября - преподобного Кириака отшельника.

30 сентября - святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Таким образом в новом православной календаре в сентябре всего четыре больших праздника, из них два - Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня - двунадесятые (то есть, входят в двенадцать самых важных в церкви).

Церковный календарь на сентябрь 2024 по старому стилю

Часть православных верующих продолжает придерживаться юлианского календаря.

Православные праздники по старому стилю в сентябре 2024:

1 сентября - мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.

2 сентября - пророка Самуила.

3 сентября - апостола от 70-ти Фаддея, мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта, преподобного Аврамия Трудолюбивого, Киево-Печерского.

4 сентября - мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.

5 сентября - мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского).

6 сентября - священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова, перенесение мощей святителя Петра, митрополита Киевского, всея Руси чудотворца.

7 сентября - перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила), апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.

8 сентября - мученика Адриана и мученицы Наталии.

9 сентября - преподобного Пимена Великого, преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.

10 сентября - преподобного Моисея Мурина, иеромонаха, обретение мощей преподобного Иова Почаевского, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи .

. 12 сентября - святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.

13 сентября - Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

14 сентября - начало индикта - церковное новолетие, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, Собор Винницких святых.

15 сентября - преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских .

. 16 сентября - мученицы Василиссы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери.

17 сентября - священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

18 сентября - преподобномученика Афанасия Берестейского, убиение благоверного князя Глеба (в крещении Давида).

19 сентября - воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Колосах).

20 сентября - предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая").

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы , иконы Софии - премудрости Божией (Киевской), Почаевской иконы Божией Матери.

, иконы Софии - премудрости Божией (Киевской), Почаевской иконы Божией Матери. 22 сентября - праведных Богоотец Иоакима и Анны, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

23 сентября - мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушливого, Печерского.

24 сентября - преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

25 сентября - священномученика Автонома Италийского, епископа.

26 сентября - память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, священномученика Корнилия Сотника, епископа.

27 сентября - Воздвижение Креста Господня , преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, Леснинской иконы Божией Матери.

, преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, Леснинской иконы Божией Матери. 28 сентября - великомученика Никиты Готфского.

29 сентября - великомученицы Евфимии Всехвальной.

30 сентября - мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Многодневных постов в сентябре не будет.

Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по старому и новому стилю.

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