Грелка - незаменимый предмет в любом украинском доме в условиях тяжелой зимы.. Этот инструмент согреет даже в самые холодные дни. Однако при неправильном использовании грелка может навредить организму и усугубить хронические заболевания. УНИАН расскажет, как правильно согреться грелкой без вреда для здоровья.
Ранее мы писали, как сделать горячую грелку.
Как правильно пользоваться грелкой
- Грелку чаще всего используют для нагрева кровати, чтобы было теплее спать. С такой целью нагревают одну или несколько грелок и оставляют на матрасе под одеялом на полчаса. Чтобы кровать прогрелась равномерно, грелку можно переместить несколько раз. Перед сном грелку стоит убрать с кровати.
- Многие люди задаются вопросом: можно ли спать с грелкой? Врачи утверждают, что делать так не стоит. За ночь резиновая грелка остывает и перестает отдавать тепло, а наоборот, забирает тепло от тела на себя. Из-за этого часть тела возле грелки может сильнее замерзнуть. Чтобы этого не случилось, лучше убрать грелку из кровати, когда она станет едва теплой, или просто спать без неё.
- Грелку можно приложить к телу, чтобы согреться самому. При этом крайне важно, чтобы часть тела, которая контактирует с грелкой, не болела и не имела воспалительных процессов. Чтобы не обжечься, между грелкой и телом должно быть минимум два слоя одежды.
Что нельзя делать с грелкой
- Нельзя ложиться сверху на полную грелку. Из-за этого она может повредиться и вы обожжетесь. Если вы хотите приложить грелку к спине - лягте на живот и разместите на спине грелку.
- Грелкой нельзя обогревать детей - у них слишком нежная кожа.
- Не используйте грелку без проверки. После наполнения водой встряхните грелку над раковиной, чтобы убедиться, что предмет не протекает.
Чем опасна грелка
Грелка на живот - популярный в народе метод лечения боли в животе, но очень опасный! При острых воспалительных процессах в брюшной полости применение грелки может вызвать осложнения. Например, возможен разрыв аппендицита. Класть грелку на живот можно исключительно по рекомендации врача.
Грелку также нельзя использовать при травмах, ушибах, опухолях и любых неясных болях. Воздействие тепла может серьезно усугубить травму.