Как правильно пользоваться грелкой, чтобы не навредить организму и не обжечься - расскажет УНИАН.

Грелка - незаменимый предмет в любом украинском доме в условиях тяжелой зимы.. Этот инструмент согреет даже в самые холодные дни. Однако при неправильном использовании грелка может навредить организму и усугубить хронические заболевания. УНИАН расскажет, как правильно согреться грелкой без вреда для здоровья.

Ранее мы писали, как сделать горячую грелку.

Как правильно пользоваться грелкой

Грелку чаще всего используют для нагрева кровати , чтобы было теплее спать. С такой целью нагревают одну или несколько грелок и оставляют на матрасе под одеялом на полчаса. Чтобы кровать прогрелась равномерно, грелку можно переместить несколько раз. Перед сном грелку стоит убрать с кровати .

, чтобы было теплее спать. С такой целью нагревают одну или несколько грелок и оставляют на матрасе под одеялом на полчаса. Чтобы кровать прогрелась равномерно, грелку можно переместить несколько раз. Перед сном грелку стоит . Многие люди задаются вопросом: можно ли спать с грелкой ? Врачи утверждают, что делать так не стоит. За ночь резиновая грелка остывает и перестает отдавать тепло, а наоборот, забирает тепло от тела на себя. Из-за этого часть тела возле грелки может сильнее замерзнуть. Чтобы этого не случилось, лучше убрать грелку из кровати, когда она станет едва теплой, или просто спать без неё.

? Врачи утверждают, что делать так не стоит. За ночь резиновая грелка остывает и перестает отдавать тепло, а наоборот, забирает тепло от тела на себя. Из-за этого часть тела возле грелки может сильнее замерзнуть. Чтобы этого не случилось, лучше убрать грелку из кровати, когда она станет едва теплой, или просто спать без неё. Грелку можно приложить к телу , чтобы согреться самому. При этом крайне важно, чтобы часть тела, которая контактирует с грелкой, не болела и не имела воспалительных процессов. Чтобы не обжечься, между грелкой и телом должно быть минимум два слоя одежды.

Что нельзя делать с грелкой

Нельзя ложиться сверху на полную грелку. Из-за этого она может повредиться и вы обожжетесь. Если вы хотите приложить грелку к спине - лягте на живот и разместите на спине грелку.

сверху на полную грелку. Из-за этого она может повредиться и вы обожжетесь. Если вы хотите приложить грелку к спине - лягте на живот и разместите на спине грелку. Грелкой нельзя обогревать детей - у них слишком нежная кожа.

- у них слишком нежная кожа. Не используйте грелку без проверки . После наполнения водой встряхните грелку над раковиной, чтобы убедиться, что предмет не протекает.

Чем опасна грелка

Грелка на живот - популярный в народе метод лечения боли в животе, но очень опасный! При острых воспалительных процессах в брюшной полости применение грелки может вызвать осложнения. Например, возможен разрыв аппендицита. Класть грелку на живот можно исключительно по рекомендации врача.

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Грелку также нельзя использовать при травмах, ушибах, опухолях и любых неясных болях. Воздействие тепла может серьезно усугубить травму.

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