Какая грелка дольше всего держит тепло и как ее смастерить, не потратив ни копейки - узнайте в материале УНИАН.

Из-за массированных ракетных ударов по территории Украины возникают перебои со светом, газом и отоплением. Из-за этого украинцы ищут всевозможные способы, как можно согреться своими силами. УНИАН выяснил, чем можно наполнить грелку и как ее сделать, чтобы не замерзнуть в холодную пору года.

Ранее мы говорили о том, как сделать свечной обогреватель своими руками из горшков для цветов.

Как сделать грелку из гречки, риса или другой крупы

Такой вид самодельной грелки считается одним из самых популярных - крупа есть в каждом доме, ее можно сначала использовать для конструирования грелки, а потом - в пищу.

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Для того, чтобы сделать грелку из круп, вам нужно взять кусок натуральной ткани (можно использовать отрез постельного белья или наволочку), прочные толстые нитки и, собственно, крупу.

Алгоритм создания грелки очень простой:

сделать выкройку для самой грелки и для чехла;

вырезать из ткани нужные части и сшить их между собой, оставив проем для наполнителя;

всыпать крупу, зашить отверстие;

вдеть грелку в чехол, его тоже зашить.

Такую грелку нужно поместить в микроволновку на 30 секунд, чтобы она достаточно нагрелась. Затем - положить под одеяло или плед и наслаждаться теплом.

Как сделать грелку из соли - инструкция

Солевые грелки - вторые по популярности, ведь соль очень хорошо держит тепло. Такой грелкой можно согреть руки после улицы или положить ее в кровать на ночь перед сном.

Грелка из соли своими руками делается просто - вам нужно вырезать из ткани два небольших лоскута (идеально, если грелка помещается в ладонь), сшить их между собой так, чтобы осталось отверстие для наполнителя. Затем всыпать внутрь соль и зашить края полностью. Далее грелку положить в микроволновку, включить на 15-30 секунд, достать и пользоваться по своему усмотрению.

Вы можете сделать обычную прямоугольную грелку или придумать для нее другую форму - кружочек, сердечко, силуэт птицы или какого-нибудь зверька. Обладательницам швейных машинок эта задача будет легкой, а вот тем, кто будет шить руками, придется знатно потрудиться.

Как сделать грелку из бутылки с водой

Самый простой вариант, который можно использовать, если дома нет света, то есть, включить микроволновку для подогрева тканевого мешочка с крупой не получится. Для того, чтобы понять, как сделать грелку с водой, совсем не нужно изгаляться - достаточно взять пустую пластиковую бутылку, налить в нее горячей воды (не кипяток, иначе пластик деформируется), завернуть бутылку в плотную ткань или полотенце - использовать по назначению.

Химическая грелка своими руками - что это и как сделать

Такую грелку часто используют рыбаки и охотники, которые даже зимой отправляются за добычей. Чтобы не мерзнуть в палатках, они дома изготавливают простые химические грелки. Так можете сделать и вы, подготовив:

поваренную соль - 2 ч.л;

медный купорос - 3 ч.л;

сухие древесные опилки;

пластиковая бутылка объемом 0.5 л;

кусочек алюминиевой проволоки или фольги (можно заменить обрезком алюминиевой банки из-под напитка).

Соль и медный купорос измельчить в ступке, вместе с древесными опилками засыпать в бутылку. Туда же поместить фольгу, проволоку или обрезки алюминиевой банки. Закрыть крышку, встряхнуть - грелка готова. Активировать такую грелку можно, налив в нее воды - достаточно 50 мл, чтобы через 3-5 минут изделие уже начало отдавать тепло.

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